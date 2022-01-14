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Giriş Tarihi: 14.1.2022 22:50 Son Güncelleme: 14.1.2022 22:54

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan TFF'ye sert sözler! "Oyuncularımızın emeği çalınıyor..."

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan TFF’ye sert sözler! Oyuncularımızın emeği çalınıyor...

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, maçın ardından TFF'ye karşı sert sözler kullandı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Oyuncularımızın emeği, hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Bunu bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle:

"Başkanımızın daha dün söylemesi, VAR'a dikkat çekmesi, VAR'da kasıt ararız demesi... 1-0 kazanmamıza rağmen VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar var. Belki de çocuklarımızın emeklerini heba edecek..."

"VAR sistemi artık tartışılır hale geldi. İzleyerek bu pozisyonları es geçmek tamamen bir kasıt durumuna geldi. Beşiktaş takımı, bu sene itibarıyla en fazla mağdur olan takım oldu bu konuda."

"TFF'ye sesleniyorum, sizler de bizler -yönetimler, başkanlar- de bu durumdan mağdur olacağız. Son damla da taştı. Bu konuda TFF'nin bir hamle yapması lazım."

"Bizim ofsayt golümüzün iptaline kadar, VAR'ın maçta olduğunu göremedik. O da VAR hakeminin kontrolünde değil, otomatik sistem çiziyor."

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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan TFF'ye sert sözler! "Oyuncularımızın emeği çalınıyor..."
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