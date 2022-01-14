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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Fatih Terim’den son imza!

Fatih Terim’den son imza!

Sözleşmeyi feshettiği anı ile sarıkırmızılı renklere attığı ilk imzayı birlikte paylaşan İmparator, “G.Saray’daki ilk imzam ve son imzam” dedi. Bu mesaj “Terim, Aslan’da artık hocalık yapmayacak” şeklinde yorumlandı

Pazartesi günü başkan Burak Elmas'la yaptığı görüşme sonrası 4. kez Galatasaray ile yolları ayrılan Fatih Terim, dün akşam sosyal medya hesabı Twitter'dan flaş bir paylaşım yaptı. İmparator, futbolcuyken 1974 yılında sarı-kırmızılıların kapısından içeri girdiği ilk imza ile sözleşmeyi feshederken attığı imzayı paylaşıp "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam..." notunu düştü. 68 yaşındaki teknik adamın bu paylaşımı, kısa sürede binlerce etkileşim alırken, taraftarlar sosyal medyadan Burak Elmas'ı istifaya çağırdı. Terim'in bu mesajı, G.Saray'da bir daha teknik direktör olarak görev almayacağı yorumlarına neden oldu. Tecrübeli çalıştırıcının sözleşmeyi tek taraflı feshettiği ve 53 milyon TL'yi bulan tazminatını da bıraktığı bildirildi. Fatih Hoca, Twitter'daki eşofmanlı profil fotoğrafını da değiştirip takım elbiseli resmini koydu. G.Saray, yeni hocası Torrent'in de lisansını da bugün çıkarıp TFF'ye bildirecek.

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Fatih Terim’den son imza!
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