Fatih Terim’den son imza!

Sözleşmeyi feshettiği anı ile sarıkırmızılı renklere attığı ilk imzayı birlikte paylaşan İmparator, “G.Saray’daki ilk imzam ve son imzam” dedi. Bu mesaj “Terim, Aslan’da artık hocalık yapmayacak” şeklinde yorumlandı
Pazartesi günü başkan Burak Elmas'la yaptığı görüşme sonrası 4. kez Galatasaray ile yolları ayrılan Fatih Terim, dün akşam sosyal medya hesabı Twitter'dan flaş bir paylaşım yaptı. İmparator, futbolcuyken 1974 yılında sarı-kırmızılıların kapısından içeri girdiği ilk imza ile sözleşmeyi feshederken attığı imzayı paylaşıp "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam..." notunu düştü. 68 yaşındakiteknik adamın bu paylaşımı,kısa sürede binlerce etkileşim alırken,taraftarlar sosyal medyadanBurak Elmas'ı istifayaçağırdı. Terim'in bu mesajı, G.Saray'da bir daha teknik direktör olarak görev almayacağı yorumlarına neden oldu. Tecrübeli çalıştırıcının sözleşmeyitek taraflı feshettiği ve 53 milyonTL'yi bulan tazminatını da bıraktığı bildirildi.Fatih Hoca, Twitter'daki eşofmanlı profil fotoğrafını dadeğiştirip takım elbiseli resminikoydu. G.Saray, yeni hocası Torrent'in de lisansını da bugün çıkarıp TFF'ye bildirecek.