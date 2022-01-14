Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mayısta Cudi raket sesleriyle çınlayacak
Giriş Tarihi: 14.1.2022

Mayısta Cudi raket sesleriyle çınlayacak

Mayısta Cudi raket sesleriyle çınlayacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Keçiören'de Ayvalı Gençlik Merkezi Temel Atma ve Spor Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Şırnak'a müjde gönderen Kasapoğlu, "Bir zamanlar terörle karartmaya çalıştıkları Cudi'de hamdolsun ulusal bir tenis turnuvası düzenledik. Oradaki raket sesleri, terörün o karanlık yüzünü, o kötü sesini örtmüş, yok etmişti. Keçiören'den bir müjde paylaşıyorum. Oradaki çiçeklerimizi, güzelliklerimizi soldurmaya çalışanlara inat, inşallah Cudi'de raket sesleri mayıs ayında bir uluslararası tenis turnuvasıyla çınlayacak. Şimdiden bu önemli çalışmanın başta Şırnak olmak üzere, doğumuzun, güneydoğumuzun gençlerine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı oldu! Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu!
Son dakika: 13 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Fatih Terim Galatasaray'a veda etti! Sürpriz paylaşım: "Son imzam..."
Son dakika: Uzaya fırlatılan Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A'dan başarıyla sinyal alındı!
ABD'de Omicron etkisi: OHAL ilan edildi, raflar boş kaldı!
Trabzonspor'da bir transfer daha! Yusuf Erdoğan ile prensipte anlaşıldı...
Prens Andrew'a büyük şok! Tüm kraliyet unvanları elinden alındı
Son dakika: A Haber yayınına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli açıklamalar
Suya limon katmak zayıflatmaz
Sakarya'da "Palu ailesi"nin yargılanması sürdü! Sanık Tuncer Ustael: Öldürme ve tecavüz olaylarından beni sorumlu tuttular
ARKADAŞINA GÖNDER
Mayısta Cudi raket sesleriyle çınlayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA