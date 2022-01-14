Mayısta Cudi raket sesleriyle çınlayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AnkaraKeçiören'de Ayvalı Gençlik Merkezi Temel Atma ve Spor Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Şırnak'a müjde gönderen Kasapoğlu, "Bir zamanlar terörle karartmaya çalıştıkları Cudi'de hamdolsun ulusal bir tenis turnuvası düzenledik. Oradaki raket sesleri, terörün o karanlık yüzünü, o kötü sesini örtmüş, yok etmişti. Keçiören'denbir müjde paylaşıyorum. Oradaki çiçeklerimizi, güzelliklerimizisoldurmaya çalışanlara inat, inşallah Cudi'deraket sesleri mayıs ayında bir uluslararası tenis turnuvasıylaçınlayacak. Şimdiden bu önemli çalışmanın başta Şırnak olmak üzere, doğumuzun, güneydoğumuzun gençlerine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.