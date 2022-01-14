Yöneticilikten men olsam bile susturamayacaklar

Bizler ceza yöntemiyle susturuluyorsak aynı yöntemle işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğine inanıyorum Her türlü hatanın şiddetle karşısındayız. Ne gerekiyorsa... 1 yıl cezaysa 1 yıl, yöneticilikten men bile alsam konuşmaya devam edeceğim VAR hakemleri hata yapıyorlarsa kasıtlıdır. Birilerini kollamak adına birilerini yakmamaları gerektiğini hakem kardeşlerime söylüyorum
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çebi'nin sözlerinden önemli bölümler şöyle: "Hakemler konusunda sıkıntılı süreç devam ediyor. Geçenlerde yapmış olduğum açıklamalardan dolayı ceza aldım. Derdimizi nasılizah edeceğiz, onu da bulmaktazorlanıyorum. Ceza yöntemiyle susturuluyorsak aynı yöntemle işini ciddiyetsiz yapan hakemlerin de cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Hak ettikleri kadar cezalandırılmalılar. Azıcık ucundan, milletkandırılsın diye ceza verilmez."
HERKES ŞİKÂYETÇİ, KİMLER MENFAATLENİYOR?
"Fenerbahçe başkanımız, Galatasaray başkanımız konuşuyor, ben konuşuyorum. Herkes hakemlerden şikâyet ederken bu iştenkim menfaatleniyor? VAR hakeminin 'Görmedim' deme şansı yok. Sahadaki hakemin hata yaptığını kabul edersiniz ama VAR hakemi hata yapıyorsa kasıtlı yapıyordur. Bazı arkadaşların, yürüyen düzene karşı isyan etmelerine isyan eden bir grup var. Bunları bulup çıkaracaklar ve kendilerine zarar vermelerine engel olacaklar. Aksi halde bu müessesenin sağlıklı çalışmasını başaramayacaklar. 1 yıl cezaysa 1 yıl, yöneticilikten men bile olsam beni susturamayacaklar."
GEREKLİ MERCİYE GİDİP MASAYA VURACAKSINIZ
"Birilerini kollamak adına birilerini yakmamaları gerektiğini hakem kardeşlerime ifade ediyorum. Bugüne kadar bağırarakçağırarak iş halledildiğini görmedim. Gereklimerciye giderek masaya vuracaksınız. Ben gerekeni arka tarafta fazlasıyla yapıyorum. Elimdeki koca dosyayı, Beşiktaş'ın uğratıldığı zarar ve ziyanları TFF ve MHK'nın önüne koyacağım. Gerekenleri söyleyeceğim. Başkaları gibi popülist davranmanın Beşiktaş'a zarar vereceğini göz önünde bulundurmak zorundayım."
BEŞİKTAŞ'I PAMUKLARASARSAM YERİ DOLMAZ
BEŞİKTAŞ'IN en başarılı dönemlerini PAF takımdan oyuncu çıkardığı zamanlar yaşadığını dile getiren Önder Karaveli, altyapılarda kendisinden çok daha iyi hocalar olduğunu da vurguladı. Karaveli, "Emirhan İlkhan konusunda en az emek bana ait. Kendisiyle 5 aydır çalışıyorum. Onunla bunca yıl çalışan antrenörlerin emeği daha büyüktür. Benimyaptığım şeyEmirhan'a güvenmek. Ben sadece Beşiktaş'ın gençlerine değil, Türkiye'nin gençlerine de güveniyorum. Bana bu görev verildiği günden beri, bir an bile yarın ne olacak diye düşünmedim. Beşiktaş'ı pamuklara sarsam yeri dolmaz. Ben büyük ekibin sadece bir parçasıyım. Kendi içimde çok değerli bir parçasıyım. Akademiler ile A takım arasında bir köprü var. O köprüde bu ülkede bir tıkanıklık yaşanıyor. Benim talip olduğum şey, tıkanıklığı gidermek. Kendimi Beşiktaş'a ve Türkiye'nin gençlerine adamaya devam edeceğim. Bu hiç değişmeyecek" dedi. Bunun üzerine sözü alan Ahmet Nur Çebi "Hocamız gönderseniz bile benBeşiktaş'tayım diyor" ifadelerini kullandı.
VE KARAVELİ İMZAYI ATTI
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına getirilen Önder Karaveli ile ne zaman sözleşme yapılacağı merak konusuydu. Başkan Çebi, 47 yaşındaki deneyimli hoca ile sezon sonuna kadar mukavele imzaladıklarını açıkladı ve "Beşiktaş artık öz kaynaklarıyla beslenen bir planı başlatmıştır" dedi.
KARTAL'IN HÜCUMU GERİ DÖNÜYOR
ÇAYKUR Rizespor maçına Kovid-19 vakaları ve sakatlıklar nedeniyle 12 eksikle çıkan Beşiktaş, bugün Gaziantep FK'yı ağırlarken Ghezzal, Pjanic ve Larin'in görev alması bekleniyor. Rize deplasmanında 1 gol atıp, 1 penaltı yaptıran Emirhan İlkhan'ın da ilk 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.
PEIRO YENİDEN GÖREVE
BEŞİKTAŞ'TA 2015-19 yılları arasında teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte görev alan kondisyoner Miguel Peiro ile yeniden anlaşma sağlandı. Son olarak Adana Demirspor'da çalışan İspanyol antrenörün teknik ekip kadrosuna dahil edilmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
MAYISTA ADAYIM
"GENEL kurulun önüne mayıs ayında çıkacağım ve yaptıklarımın hesabını vereceğim. Bırakacağıma dair söylentiler var. Evet yoruldum ama aday olacağım. Aday olmak isteyenler de adaylıklarını koysunlar. Bunlar bana gurur verir. Ancak 5'i 1 yere gelip aday olmasınlar. Seçime tek gidersem kendimi eksik hissedeceğim, Beşiktaş adına üzülürüm. Birilerinin sanki değişime direnç göstermek için sistemi, kişileri hırpalamaya çalıştığını hissediyorum. Ümit ediyorum ki yanılırım. Beşiktaş'ta yapacak çok işimiz var. 2.5 yıl ağırtemizlikle geçti. Artık proje uygulama zamanı. Yönetimde ufak tefek değişiklikler olabilir."
4 KUPA HAKKIMIZDI
"GÖREVE geldiğimizde durum kötüydü. Pandemi de patlak verdi. Herkesin 'Yapamaz' dediğini yaptık. Beşiktaş erkek ve kadın futbol takımlarının kazandığı kupalar, tarihte ve müzede yerlerini almıştır. Yazmayla, çizmeyle; birilerine mâl etme, birilerine mâl etmeme gibi fuzuli davranışlarla kimse bir şeyi değiştiremeyecektir. Bu 4 kupa Beşiktaş Kulübü'nün hakkıydı."
G.SARAY'DA OKUDU AMA BEŞİKTAŞLI!
Ahmet Nur Çebi, Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın sportif direktörlük görevini üstlendiğini de belirtti. Çebi, "Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Galatasaray Lisesi'nde okuyup, Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığı için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
SORU-CEVAP
ÖMER ÜRÜNDÜL Karaveli kararı doğru Çebi, mayısta tekrar aday olacağını açıkladı.Kazancı, sportif direktörlüğe getirildi. Karaveliresmen açıklandı. Neler diyeceksiniz?Ahmet Nur Çebi, zor şartlarda başkanlığasoyunmuştu. Bu kadar zor yollardan sonra'Bırakacağım' diyecek hali yok.' İşini de seviyor.Adaylığını normal karşıladım... ÖnderKaraveli'nin açıklanması beklenenbir karardı. Zaten bugünkü şartlarda yabancıhoca, kulüplerin içinde bulunduğudurum nedeniyle zor. Hele heletakım hedefsizken sezon ortasındadaha da imkânsız. Beşiktaşyönetimi, doğru bir kararla Karaveliile sezon sonuna kadaranlaştı. Önder hoca son dereceefendi, kaliteli kişiliğesahip. 22 senedir de futboluniçinde. Bütün temennimbaşarılı olmasıdır.Ceyhun Kazancı'nınsportifdirektörlüğe getirilmesiyönetimintasarrufudur.Bu konudayorumyapmayacağım