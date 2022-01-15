Adana’da zorlu maç! Adana Demirspor’un konuğu Kayserispor

7 KEZ KARŞILAŞTILAR!

Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki ekip 2'şer kez kazanırken 3 maç da berabere bitti. 7 müsabakada Adana Demirspor 4 gol atarken Kayserispor da 4 gol attı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI!

Konyasporlu Ahmet Çalık, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmişti.