Adana’da zorlu maç! Adana Demirspor’un konuğu Kayserispor

Süper Lig'de 21. haftanın heyecanı devam ediyor. Ligin üst sıraları zorlayan takımı Adana Demirspor, evinde Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan zorlu müsabaka saat 13.30'da başladı. Mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalıyor.
Ligin geride kalan diliminde Adana Demirspor 33, Kayserispor ise 27 puan topladı. Mavi-lacivertliler ligde 33 puanla 4'üncü sırada yer alırken, Kayseri ekibi ise averajla 11. sırada bulunuyor.
Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Adana ekibi, Kayserispor karşılaşmasını da kayıpsız geçerek serisini sürdürmek istiyor. Adana Demirspor'da kart cezalısı Benjamin Stambouli ile Jonas Svensson, sakatlığı devam eden Khadim Rassoul ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Mario Balotelli, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
7 KEZ KARŞILAŞTILAR!
Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki ekip 2'şer kez kazanırken 3 maç da berabere bitti. 7 müsabakada Adana Demirspor 4 gol atarken Kayserispor da 4 gol attı.
AHMET ÇALIK UNUTULMADI!
Konyasporlu Ahmet Çalık, geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmişti.
Adana Demirspor - Kayserispor maçının 6. dakikasında Ahmet Çalık alkışlarla anılıyor. Taraftarlar sahaya kırmızı karanfiller attı.
İLK 11'LER...
Adana Demirspor: Muriç, Semih, Tayyip, Samet, Tarık, Bjarnasson, Sinan, Yunus, Belhanda, Akintola, Britt.
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, İbrahim, Gökhan, Cardoso, Mustafa, Gavranovic.
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ADANA DEMİRSPOR 1-0 KAYSERİSPOR
25' Britt Assombalonga