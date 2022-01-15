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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Artık yeter! Bu işi çözün

Artık yeter! Bu işi çözün

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ, “VAR mağduruyuz. Son damla taştı, sabrımız yok. TFF gerekeni yapsın” dedi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, VAR kararlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. 1-0 kazanmalarına rağmen VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar olduğunu belirten Kocadağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularımızın emeği, hakemler tarafından engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Artık VAR tartışılır hale geldi. İzleyerek pozisyonları es geçmek kasıttır, bu sene VAR mağduruyuz. Son damla taştı, sabrımız yok. TFF gerekeni yapsın, artık son bulsun, bu iş düzelsin."

ASLAN'IN HOCASI YAKIN TAKİPTE!
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, dün imzanın ardından soluğu Vodafone Park'ta aldı. Yardımcılarıyla Beşiktaş- Gaziantep FK maçını tribünde izleyen İspanyol hoca, bol bol not tuttu.

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Artık yeter! Bu işi çözün
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