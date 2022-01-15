Artık yeter! Bu işi çözün

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ, “VAR mağduruyuz. Son damla taştı, sabrımız yok. TFF gerekeni yapsın” dedi
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, VAR kararlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. 1-0 kazanmalarına rağmen VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar olduğunu belirten Kocadağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularımızın emeği, hakemler tarafından engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Artık VAR tartışılırhale geldi. İzleyerek pozisyonlarıes geçmek kasıttır,bu sene VAR mağduruyuz. Son damla taştı, sabrımız yok. TFF gerekeni yapsın, artık son bulsun, bu iş düzelsin."
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