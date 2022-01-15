Batshuayı çok duygusal

BEŞİKTAŞTeknik Direktörü Önder Karaveli, tribünde kendisi için açılan pankartı maç heyecanı nedeniyle, 90 dakikanın bitiminde gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi. Karaveli, "Harika oynamadık ancak rakipten iyi ve kazanmaya yetecek bir oyun sergiledik. Batshuayi'ningolü tam bir santrfor golü. Onungol attığı maçı kazandığımız içinben dahil oyuncularımız da çokmutlu. Çok duygusal bir oyuncu. Michy'nin gole ihtiyacı vardı" dedi.
MİCHY İLE ARAMIZDA KALSIN
Deneyimli hoca şöyle devam etti: "Atiba ve Alex'i hazır olmadıkları için bu maçta düşünmedim. 8 günde 3 maç oynayacağız. Kadromuzdaki oyuncu sayısı şu anda yükseldi. Artık rotasyon yapma şansımız daha fazla. En azından bu zenginliğe sahip olmak bize güç veriyor." Karaveli, golü sonrası Batshuayi ile ne konuştuğunun sorulması üzerine de "Söylediklerim özeldi.Onunla paylaştığım bir şeydi. İzninizlearamızda kalsın" cevabını verdi.
KARAVELİ İMZASI!
ÖNCEKİ gün düzenlenen basın toplantısında sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklanan Önder Karaveli, Kartal'ı uçurmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip,Karaveli yönetiminde çıktığı8 karşılaşmanın 4'ünükazanırken, tek yenilgisiniKonyaspor'dan aldı.Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda 1 galibiyet elde eden Beşiktaş, Süper Kupa'yı penaltılarla kazandı. Önder Karaveli'nintalebeleri ligde deiki kez beraberekaldı.
MAÇA DAMGA VURAN 2 POZİSYON
1- KARŞILAŞMANIN 42. dakikasında Djilobodji, Gaziantep FK ceza sahası içerisinde topa yükseldiği anda sol ayağı ve diziyle Emirhan İlkhan'ın sırtına darbeyi vurdu. Hakem Arda Kardeşler ise oyunu devam ettirdi.
2- İLK yarının uzatmaları oynanırken yine Gaziantep FK ceza sahası içerisinde ilginç bir pozisyon yaşandı. Beşiktaş, korner kazandı. Atış kullanılmadan önce Michy Batshuayi, hafifçe Vetrih'in ayağına bastı. Buna sinirlenen Slovenfutbolcu, Batshuayi'ye aynı şekilde ancak çokdaha sert cevap verdi. Beşiktaş'ın Belçikalı oyuncusu bir süre yerde acılar içinde kıvrandı. Ancak hakem Kardeşler bu pozisyonu da görmedi.