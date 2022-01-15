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Giriş Tarihi: 15.1.2022 12:15 Son Güncelleme: 15.1.2022 12:16

Beşiktaş, Önder Karaveli ile çıkışta! Puan ortalaması...

AA
Beşiktaş, Önder Karaveli ile çıkışta! Puan ortalaması...

Önder Karaveli'nin gelişiyle çıkış yakalayan Beşiktaş, puan ortalamasını da yükseltti. Sergen Yalçın yönetimindeki 15 maçta 21 puanla 1,4 ortalama tutturan Beşiktaş, Önder Karaveli ile 6 karşılaşmada 11 puan alarak 1,8'lik ortalama yakaladı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Beşiktaş, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde puan ortalamasını yükseltti.

Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli'nin teknik direktörlüğünde 6 maça çıkan Beşiktaş; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgiyle 11 puan topladı.

Siyah-beyazlı takım, Önder Karaveli yönetimindeki 11 puanla 1,8 puan ortalaması yakaladı.

SERGEN YALÇIN DÖNEMİNDE 1,4 PUAN ORTALAMASI VARDI

Beşiktaş, görevinden istifa eden Sergen Yalçın yönetiminde 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 21 puan elde etti. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın döneminde topladığı 21 puanla 1,4 puan ortalamasında kaldı.

LİGDE 16 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ

Bu sezon savunmadaki sıkıntılarıyla gündeme gelen Beşiktaş, Karaveli yönetiminde ayrıca 16 maç sonra gol yememe başarısı gösterdi. Ligin 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, sonraki 16 karşılaşmada gol yedi.

Beşiktaş, 21. haftadaki Gaziantep FK maçını ise gol yemeden tamamladı.

İÇ SAHADA İYİ GİDİYOR

Beşiktaş, Karaveli'nin teknik direktörlüğünde iç sahada da başarılı bir grafik tutturdu.

Evinde Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) yenilen siyah-beyazlı ekip, Karaveli dönemindeki üç maçta Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi de 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ile evinde oynadığı karşılaşmayı da 1-0 kazandı. Sergen Yalçın dönemindeki 11 iç saha maçında 5 galibiyetle yüzde 45,4 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, Karaveli ile 4 karşılaşmayı da kazanarak yüzde yüz başarıyla yoluna devam ediyor.

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Beşiktaş, Önder Karaveli ile çıkışta! Puan ortalaması...
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