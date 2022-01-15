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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Hasic’e teklif var

Hasic’e teklif var
BEŞİKTAŞ'TA geçtiğimiz sezon çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre futboldan uzak kalan ve ligin ilk devresinde lisansı çıkarılmayan Ajdin Hasic'e talip var. 2 aydır takımla çalışan Boşnak futbolcu için yönetimin planı, yeni sezona hazır olması için kiralık gitmesi. 20 yaşındaki sağ kanat için ilk teklif de Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor'dan geldi. Bu öneriyi bekletmeye alan Beşiktaş, Hasic için öncelikli olarak Süper Lig'de oynayabileceği bir kulüp arayışında.

KARAVELİ'YE ÖZEL PANKART
BEŞIKTAŞ taraftarı, Önder Karaveli'ye özel pankart hazırlayarak destek verdi. Daha önce yaptığı açıklamada "Beşiktaş'ı çok seviyorum" ifadelerini kullanan Karaveli için "Seni Seviyoruz Önder Hoca" pankartı statta yerini aldı. Tribünde de 6 bin taraftar vardı.

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Hasic’e teklif var
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