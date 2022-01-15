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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Göztepe’den bir ilk!

SÜPER Lig'de 10 haftadır galibiyet alamayan (7M/3B) Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, dün 1-0 öne geçmesine rağmen Göztepe'ye de 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Maçın 7. dakikasında Mustafa Eskihellaç'ın golüyle üstünlüğü ele alan sarı-siyahlılara cevap 15'te penaltıdan Berkan Emir'le geldi. 73'te sahneye çıkan Lourency de İzmir ekibini zafere taşıdı. Göztepe, bu sezon ilk defa üst üste 2 maçtan galip ayrılmayı başardı.

Bandırmaspor kaçtı Menemen yakaladı
SPOR Toto 1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında Menemenspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı. İlk yarı 0-0 biterken 74'te Bandırma'dan Doğan Can eşitliği bozdu. 84'te ise Ahmet Sagat, Menemen'e 1 puanı getirdi.

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Göztepe’den bir ilk!
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