Göztepe’den bir ilk!

SÜPER Lig'de 10 haftadır galibiyet alamayan (7M/3B) Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, dün 1-0 öne geçmesine rağmen Göztepe'ye de 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Maçın 7. dakikasında Mustafa Eskihellaç'ın golüyle üstünlüğü ele alan sarı-siyahlılara cevap 15'te penaltıdan BerkanEmir'le geldi. 73'te sahneye çıkan Lourency de İzmir ekibini zafere taşıdı. Göztepe, bu sezon ilk defa üst üste2 maçtan galip ayrılmayı başardı.
Bandırmaspor kaçtı Menemen yakaladı
SPOR Toto 1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında Menemenspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı. İlk yarı 0-0 biterken 74'te Bandırma'dan DoğanCan eşitliği bozdu. 84'te ise AhmetSagat, Menemen'e 1 puanı getirdi.