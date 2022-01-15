Planlar bozuldu

Teknik direktör İsmail Kartal, Szalai, Novak ve Valencia’nın sakatlıkları nedeniyle rotasyona gidecek. Sol bekte Ferdi, stoperde Tisserand oynayacak. Forvette görev Serdar’ın olacak
Fenerbahçe, bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Kaleci Altay'ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Crespo ve MertHakan forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Gustavo, Nazım Sangare ve Berisha ile eli rahatlayan teknik heyet, son anda gelen üç sakatlık haberi ile 11'i değiştirmek zorunda kaldı. Defansta Szalai ve Novak, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Novak'ın yerine sol bekte Ferdi görev yapacak. Stoperde de Szalai'nin forması Tisserand'a gidecek. Ligdeson iki maçta sağ bekteoynayan Osayi-Samuel,Antalyaspor maçında daaynı bölgede ter dökecek.
GUSTAVO 11'E DÖNÜYOR
Orta sahada Crespove Mert Hakan Yandaş'ınyokluğunda LuizGustavo'nun ilk 11'edönmesi bekleniyor. Bunagöre orta saha ikilisiGustavo-İrfan Can Kahveci'denoluşacak. Merkezikilinin önündekiüçlüde ise Mesut Özil,Rossi ve Pelkas'ın oynamasıbekleniyor. Forvethattında da Valencia'nınsakatlığı teknik heyetisıkıntıya soktu. Takımıngol silahı Serdar Dursunolacak. Sakatlıktan yeniçıkan Berisha, kritik karşılaşmayayedek kulübe-yeni sinde başlayacak.
KARTAL'IN EKİBİNE BARÇA'DAN YARDIMCI
F.Bahçe'nin yeni hocası, daha önce Barcelona'nın Türkiye akademisinin antrenörlüğünü yapan Sercan Terzioğlu'nu teknik heyetine dahil edecek
SARI-LACIVERTLILERIN yeni teknik direktörü İsmail Kartal, ekibini kuruyor. 60 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Barcelona'nın Türkiye akademisinin antrenörü olan Sercan Terzioğlu'nu teknik heyetine alacak. Terzioğlu, Antalya ve Konyaspor'da yardımcı antrenörlüğün yanı sıra F.Bahçe altyapısında teknik direktörlük yapmıştı. Ekipteki diğer isimler RecepKaratepe, Haluk Kaplan,Kemal Kurak, Kerem Güneşve Cengiz Sirkan olacak.