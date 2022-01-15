Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Planlar bozuldu
Giriş Tarihi: 15.1.2022

Planlar bozuldu

VOLKAN DEMİR
Planlar bozuldu

Teknik direktör İsmail Kartal, Szalai, Novak ve Valencia’nın sakatlıkları nedeniyle rotasyona gidecek. Sol bekte Ferdi, stoperde Tisserand oynayacak. Forvette görev Serdar’ın olacak

Fenerbahçe, bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor. Kaleci Altay'ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Crespo ve Mert Hakan forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Gustavo, Nazım Sangare ve Berisha ile eli rahatlayan teknik heyet, son anda gelen üç sakatlık haberi ile 11'i değiştirmek zorunda kaldı. Defansta Szalai ve Novak, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Novak'ın yerine sol bekte Ferdi görev yapacak. Stoperde de Szalai'nin forması Tisserand'a gidecek. Ligde son iki maçta sağ bekte oynayan Osayi-Samuel, Antalyaspor maçında da aynı bölgede ter dökecek.

GUSTAVO 11'E DÖNÜYOR
Orta sahada Crespo ve Mert Hakan Yandaş'ın yokluğunda Luiz Gustavo'nun ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Buna göre orta saha ikilisi Gustavo-İrfan Can Kahveci'den oluşacak. Merkez ikilinin önündeki üçlüde ise Mesut Özil, Rossi ve Pelkas'ın oynaması bekleniyor. Forvet hattında da Valencia'nın sakatlığı teknik heyeti sıkıntıya soktu. Takımın gol silahı Serdar Dursun olacak. Sakatlıktan yeni çıkan Berisha, kritik karşılaşmaya yedek kulübe- yeni sinde başlayacak.

KARTAL'IN EKİBİNE BARÇA'DAN YARDIMCI
F.Bahçe'nin yeni hocası, daha önce Barcelona'nın Türkiye akademisinin antrenörlüğünü yapan Sercan Terzioğlu'nu teknik heyetine dahil edecek
SARI-LACIVERTLILERIN yeni teknik direktörü İsmail Kartal, ekibini kuruyor. 60 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Barcelona'nın Türkiye akademisinin antrenörü olan Sercan Terzioğlu'nu teknik heyetine alacak. Terzioğlu, Antalya ve Konyaspor'da yardımcı antrenörlüğün yanı sıra F.Bahçe altyapısında teknik direktörlük yapmıştı. Ekipteki diğer isimler Recep Karatepe, Haluk Kaplan, Kemal Kurak, Kerem Güneş ve Cengiz Sirkan olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce geri koydu
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
Meteoroloji saat verip uyardı, şiddetli kar yağışı geliyor! 11 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı
Yunan Başbakan Miçotakis ABD desteğini çekince ağız değiştirdi
Son dakika! Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması
Son dakika | İzmir Büyükşehir'e tepki çığ gibi; Rotary'ye zengine var, İzmir'e yok
Son dakika: SSK ve Bağ-Kur aylık ödeme günlerine tatil düzenlemesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Planlar bozuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA