Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli’nin fiyatını açıkladı

"3-5 YIL İÇERİSİNDE HERKESİN İKİNCİ TAKIMI OLURUZ"

Türk futbolunda herkesin iyi mücadele etmesi gerektiğini anlatan Sancak, "Hatta ben futbolculara 'Bundan sonra yerde yatmak yok, oyun oynayın.' dedim. Hatta Fenerbahçe maçında da gördünüz, öyle yerde yatan bir Adana Demirsporlu yoktu. Onun için buradan bütün kulüp futbolcularına da sözüm olsun, yapmayın, oyun oynayın" ifadelerini kullandı.

Başkan Sancak, diğer takım taraftarlarının da ikinci takımı olmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Herkesin gönlünde bir takım var. Biz gönlünde bir takım olanın ikinci takımı olmak istiyoruz. Hatta taraftarlara da yazdım. O noktada da taraftarlarımızdan beklentilerimiz var. Onlar da bu işin içerisinde olsun. İnanıyorum ki 3-5 yıl içerisinde herkesin ikinci takımı oluruz. Gönüllerde ikinci takım olduğunda, bazılarının da birinci takımı oluruz zaten. Önemli olan gönüllerde ikinci takım olmak."