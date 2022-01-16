Kale 18’lik Ertuğrul’un

Fenerbahçe, Altay’dan sonra Berke’yi de sakatlığa kurban verdi. 21 yaşındaki eldiven, 85. dakikada sahayı sedye ile terk ederken yerine bu sezon U19 takımında sadece 1 maçta forma giyen 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin girdi
Fenerbahçe, Antalya deplasmanında hem iki puan hem de Berke Özer'i kaybetti… Sarı-lacivertli takımın yediği beraberlik golünde Gustavo'nun pozisyonunu bozduğu Berke yere ters düştü ve oyuna devam edemedi. Belinden sakatlanan 21 yaşındaki kaleci sahayı sedyeyle terk etti. Kaleye ise 18 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin geçti. Bu sezonU19 takımında bir kezgörev alan genç eldiven,ilk kez A takım formasınısırtına geçirdi. Altay Bayındır'dan sonra Berke'yi de sakatlığa kurban veren sarı-lacivertliler şimdi de kaleci krizi ile karşı karşıya kaldı. BerkeÖzer'in sağlık durumunun bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacağıaçıklandı.
CAN DOSTUNU UNUTMADI
Stat barkovizyonlarında Ahmet Çalık'ın fotoğraflarına yer verildi. Bu esnada Barış Manço'nun Gülpembe isimli şarkısı çalındı. Sarı-lacivertliler, Çalık'ın forma numarası olan 6 numaralı tişörtle ısınmaya çıktı. Antalyasporlular da Çalık'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtü giydi. 6. dakikada oyun durdu. Serdar'ın Fenerbahçe'yi öne geçirdiği golü sonrası oyuncular kulübeye koştu ve Ahmet Çalık'ın resminin yer aldığı tişörtü açtı. İrfan Can, Gençlerbirliği altyapısında birlikte forma giydiği eski takım arkadaşının fotoğrafını öptü.
ALİ KOÇ LONDRA'DA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör görüşmelerini Avrupa'da sürdürdüğü için Antalya'da yoktu. Koç'un Londra'da olduğuve hafta içerisinde Türkiye'ye döneceğigelen bilgiler arasında. Ali Koç'un henüz Löw ile anlaşma sağlayamadığı, Jesus için de temasların devam ettiği öğrenildi.