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Giriş Tarihi: 16.1.2022 21:42 Son Güncelleme: 16.1.2022 22:25

Son dakika: Domenec Torrent transfer sorularına yanıt verdi! Galatasaray'da transfer isteyecek mi?

Son dakika: Domenec Torrent transfer sorularına yanıt verdi! Galatasaray’da transfer isteyecek mi?

Son dakika haberi... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen İspanyol Domenec Torrent yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Domenec Torrent, açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, yeni teknik direktörü Domenec Torrent yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda iki kez öne geçtiği maçta Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. İspanyol teknik adam, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"Sadece 4 gündür buradayız. 3-2 yenik duruma düştüğümüzde beraberlik şansı için hamle yaptık, bu yüzden 4. golü yedik. Bir 3 puan kaybettik fakat sadece 3 puan."

"Gelişmemiz gerekiyor. Birçok kontratak yedik. Devre arasında 3'lü stoper kullanmayı düşündük. Bu kez beklerimiz fazla ileride kaldı. Bu nedenle rakip açıklar yakaladı ve goller geldi."

"Daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi sonuçlara ulaşacaktık. Daha fazla çalışmamız gerekiyor."

TRANSFER İSTEYECEK Mİ?

"Galatasaray'ı daha önce izlediğim maçlardan sonra belli bir fikre sahiptim. Fakat bu benim tek başıma alacağım bir karar değildi. Ben bir hocayım burada."

PEP GUARDIOLA AÇIKLAMASI

"Ben sadece Pep Guardiola'nın yanındayken asistandım. Ondan öncesinde de teknik direktör olarak görev yaptım, sonrasında da. Sadece 1.5 sene asistan antrenörlük görevi yapmıştım."

"Güney Amerika'dan da teklifler almıştım ama Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra aklımda bir soru işareti kalmadı. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor."

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Son dakika: Domenec Torrent transfer sorularına yanıt verdi! Galatasaray'da transfer isteyecek mi?
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