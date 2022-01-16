Son dakika: Domenec Torrent transfer sorularına yanıt verdi! Galatasaray’da transfer isteyecek mi?

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"Sadece 4 gündür buradayız. 3-2 yenik duruma düştüğümüzde beraberlik şansı için hamle yaptık, bu yüzden 4. golü yedik. Bir 3 puan kaybettik fakat sadece 3 puan."

"Gelişmemiz gerekiyor. Birçok kontratak yedik. Devre arasında 3'lü stoper kullanmayı düşündük. Bu kez beklerimiz fazla ileride kaldı. Bu nedenle rakip açıklar yakaladı ve goller geldi."

"Daha iyi bir performans sergilemiş olsaydık, daha iyi sonuçlara ulaşacaktık. Daha fazla çalışmamız gerekiyor."