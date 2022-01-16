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Giriş Tarihi: 16.1.2022

Üç dakika kar molası

Üç dakika kar molası
Sivasspor-Trabzonspor maçı kar yağışı altında oynandı. İkinci yarıda yağış yoğunlaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nın zemini yerden ısıtmalı olmasına rağmen saha çizgileri görünmez hale geldi. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan 60. dakikada oyunu durdurdu. Yapılan çalışma ile çizgilerin belirginleştirilmesinin ardından 63. dakikada mücadele kaldığı yerden devam etti. Kar yağışı oyuncuların performansını da olumsuz etkiledi. Futbolcuların top kontrolünde oldukça zorlandıkları gözlendi.

VİSCA İLK KEZ SAHNE ALDI
Trabzonspor'un 4.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca, dün Sivasspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. Ev sahibi takımın özel önlem aldığı Boşnak futbolcu, 90 dakika sahada kalırken, 2 şut denemesinde bulundu ancak isabet sağlayamadı. Visca, yüzde 75 pas isabeti ile oynadı ve 3 ikili mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

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