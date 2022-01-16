Üç dakika kar molası

Sivasspor-Trabzonspor maçı kar yağışı altında oynandı. İkinci yarıda yağış yoğunlaştı. Yeni 4 EylülStadı'nın zemini yerden ısıtmalıolmasına rağmen saha çizgilerigörünmez hale geldi. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan 60. dakikada oyunu durdurdu. Yapılan çalışma ile çizgilerin belirginleştirilmesinin ardından 63. dakikada mücadele kaldığı yerden devam etti. Kar yağışı oyuncularınperformansını da olumsuz etkiledi. Futbolcuların top kontrolünde oldukça zorlandıkları gözlendi.
VİSCA İLK KEZSAHNE ALDI
Trabzonspor'un 4.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca, dün Sivasspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. Ev sahibi takımınözel önlem aldığıBoşnak futbolcu, 90dakika sahada kalırken,2 şut denemesindebulundu ancak isabet sağlayamadı. Visca, yüzde 75 pas isabeti ile oynadı ve 3 ikili mücadeleden galibiyetle ayrıldı.