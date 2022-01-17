Beşiktaş zorlu Karagümrük deplasmanında! 8 maçlık hasret...

Ancak Kara Kartal'ın bu sezonki deplasmanda karnesi iç açıcı değil. Geride kalan 10 deplasman mücadelesinde yalnızca 1 galibiyet alan Beşiktaş, 18 Eylül 2021 tarihinde Antalyaspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çıktığı 8 deplasmanda kazanamadı.



BİGLİA VE ZUKANOVİC CEZALI

Zorlu karşılaşma öncesinde Karagümrük'te takımın önemli isimlerinden Lucas Biglia ve Zukanovic cezalı. Ahmed Musa da milli takımda bulunduğu için forma giyemeyecek. Balkovec, Erhun ve Adnan ise kart sınırında. Bu oyuncular, yarın sarı kart görmesi halinde Adana Demirspor'a karşı oynayamayacak. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan N'Koudou, Umut Meraş ve Mert Günok kadroda olmayacak olan isimler. Oğuzhan Özyakup ve Cyle Larin ise kart sınırında. Bu 2 oyuncu, sarı kart görmeleri durumunda Yeni Malatyaspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.