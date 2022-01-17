O takım CSKA Moskova

F.Bahçe'nin de transfer gündeminde adı geçen Vedat Muriqi için formasını giydiği Lazio'dan açıklama geldi. İtalyan ekibin sportif direktörü Igli Tare, Kosovalı golcü için Rusya'dan teklif aldıklarını ancak daha fazla bilgi veremeyeceğini söyledi. İtalyan basını bu kulübün CSKA Moskova olduğunu yazdı. Vedat bu sezon 14 resmi maçta sadece 313 dakika görev aldı. Ligde bir asist yaptı. Bu arada Lille forması giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı da CSKA'ya 12 milyon Euro satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.