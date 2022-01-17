Pep’ten önce de hocaydım!

“Ben sadece Pep Guardiola’nın yanındayken yardımcı antrenördüm. Öncesinde teknik direktör olarak görev yapıyordum. Güney Amerika’dan teklifler geldi ama reddettim”
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımla çıktığı ilk maçta mağlup olmanın üzüntüsünü yaşadı. Hatay karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan İspanyol çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: "Ben sadece Pep Guardiola'nın yanındayken yardımcı antrenördüm. Ondan öncesinde de teknik direktör olarak görev yapıyordum. Son 3 yıldır da teknik direktörüm. GüneyAmerika'dan da teklifler almıştım.Fakat G.Saray'ın büyük bir kulüpolduğu Avrupa'da da biliniyor. Bu teklifi aldıktan sonra soru işareti kalmadı. Burayı tercih ettim."
FATİH TERİM, TÜRKİYE'DE BİR EFSANE
Sarı-kırmızılıların eski hocası Fatih Terim ile ilgili de konuşan Torrent, "Fatih Terim, Türkiye'de bir efsane. Sadece burada değil, Avrupa'da da çok saygı hak eden bir insan. Futbol dünyasındaki en önemli şeyler kulüplerdir. Oyuncuların oynama süreçleri, antrenörlerin kulüplerde geçirdiği süreler vardır fakat kulüpler kalıcıdır. Kendimi Terim'le karşılaştırma gibi bir durumdabulmuyorum. Bu bir hata olur. Burada çok çalışmak, başarılı bir süreç elde etmek istiyorum" dedi.
HALİL'DEN TEPKİ
GALATASARAY'DA oyundan alınan ilk isim olan Halil Dervişoğlu, değişiklik tabelasında 67 numarayı görünce şaşırdı. Sinirlenen Halil, kulübeye gelirken eldivenlerini yere fırlatarak tepkisini gösterdi.
AANHOLT ÖZÜR DİLEDİ
Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Patrick Van Aanholt, atışı kaçırdı. Kariyerinde ikinci kez beyaz noktaya geçen Hollandalı sol bek, maç sonrası şöyle konuştu: "Herkesten özür diliyorum. Penaltıyı kaçırmam maçın kilit anıydı belki de. Şans bir süredir bizden yana değil."