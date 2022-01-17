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Giriş Tarihi: 17.1.2022 12:17 Son Güncelleme: 17.1.2022 12:18

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı!

AA
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. 22. hafta heyecanı yarın, 19 Ocak Çarşamba ve 20 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. TFF Merkez Hakem Kurulu da haftanın maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Suat Arslanboğa
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Fenerbahçe-Altay: Hüseyin Göçek
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı!
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