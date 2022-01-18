Abdullah Avcı ile Taylan Antalyalı, PFDK’ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Abdullah Avcı'nın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaraylı Taylan Antalyalı ile Kasımpaşa ile yapılan müsabakada oyundan ihraç edilen GZT Giresunsporlu Joey Pelupessy'nin de kural dışı hareket nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.