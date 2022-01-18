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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Az atıyor çok yiyor!

UĞUR ÇEM
Az atıyor çok yiyor!
Ligde son 10 maçta 7 puan (1G-4B) toplayabilen Galatasaray, Avrupa'nın en formsuz takımları içerisinde 6. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar attığı golden fazlasını kalesinde gördü. Avrupa'nın en iyi 10 ligi baz alındığında Süper Lig'den Altay (2 puan) ve Yeni Malatya (3) ilk ikiyi oluşturdu. İtalya'dan Salernitana (4), İngiltere'den Everton (5) ve Almanya'dan G.Fürth (6) takımları da ilk 5'i oluşturdu. Galatasaray bu süreçte rakip ağları 9 kez bulurken, kalesinde 14 gol gördü. Eksi 5 averajla da kötü bir performansa imza attı.

19 ŞUTUN 8'İ GOL OLDU
Aralık ayındaki Sivas deplasmanında Luyindama ile çarpışan Muslera, 16 maçta kalesinde 20 gol görmüştü. Aslan, onun yokluğunda lige havlu atarken, Türkiye Kupası'na da penaltılarla veda etti. Kaleyi Uruguaylı'dan devralan İsmail Çipe, ilk 11'de çıktığı 6 lig maçında kalesine isabet eden 19 şutun 8'inde gol yedi. İsmail görev yaptığı maçlarda yüzde 58'lik kurtarış performansıyla meslektaşlarının gerisinde kaldı.

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Az atıyor çok yiyor!
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