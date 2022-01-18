Az atıyor çok yiyor!

Ligde son 10 maçta 7 puan (1G-4B) toplayabilenGalatasaray, Avrupa'nın enformsuz takımları içerisinde 6. sıradayer aldı. Sarı-kırmızılılar attığı golden fazlasınıkalesinde gördü. Avrupa'nın en iyi 10ligi baz alındığında Süper Lig'den Altay (2puan) ve Yeni Malatya (3) ilk ikiyi oluşturdu.İtalya'dan Salernitana (4), İngiltere'denEverton (5) ve Almanya'dan G.Fürth (6)takımları da ilk 5'i oluşturdu. Galatasaraybu süreçte rakip ağları 9 kez bulurken,kalesinde 14 gol gördü. Eksi 5 averajla dakötü bir performansa imza attı.
19 ŞUTUN 8'İ GOL OLDU
Aralık ayındaki Sivas deplasmanında Luyindama ile çarpışan Muslera, 16maçta kalesinde 20 gol görmüştü. Aslan, onun yokluğunda lige havlu atarken, Türkiye Kupası'na da penaltılarla veda etti. Kaleyi Uruguaylı'dan devralan İsmailÇipe, ilk 11'de çıktığı 6 lig maçındakalesine isabet eden 19 şutun 8'inde golyedi. İsmail görev yaptığı maçlarda yüzde 58'lik kurtarış performansıyla meslektaşlarının gerisinde kaldı.