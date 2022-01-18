Beşiktaş, altyapı kodlarına döndü

Fidan: Sadece iyi futbolcu değil topluma yararlı insan yetiştirmek istiyoruz. Bizim çocuklarımızda şımarma emaresi olmaz Ekşi: 8 pro lisanslı antrenörle çalışıyoruz. Hedefimiz sadece ligde değil Avrupa'da da şampiyonluk kazanacak yapıyı kurmak Ekşi: Beşiktaş her zaman yetenekli ve başarılı futbolcular yetiştirmiştir. Yukarıdaki yapının da bu genç oyuncuları görmesi çok değerli
Beşiktaş'ta altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan ile Futbol Akademisi ve Gençlik Gelişim Sorumlusu Mehmet Ekşi hedeflerini SABAH SPOR'A anlattı. Fırat Fidan sadece futbolcu değil iyi insan yetiştirdiklerini belirterek, "A Takım'a çıkan gençlerimizi görüyorsunuz, hiçbir şımarma emaresi yok. Serdar ve Emirhan burada aldıkları kültürle hakeme gidip "Top benden çıktı" diyor" ifadelerini kullandı. Mehmet Ekşide, "Altyapı Beşiktaş'ınkodlarındavar" derken, "Serpil Hamdi Tüzün ile başlayan dönemlerde onun kontrolünde 8 altyapı oyuncusuyla 15 yıldan sonra şampiyon olmuştu. Beşiktaş her zaman yetenekli oyuncular yetiştirmiştir. Biz futbolcu yetiştiriyor isek de yukarıdaki yapının bunları görmesi çok değerli. Çok yeteneklioyuncular bu nedendendolayı kaybolmuştur" dedi.
CUMHURBAŞKANIMIZ DESTEK VERDİ
Başkan Çebi'nin altyapıya büyük önem verdiğini belirten Ekşi, "Fiziksel imkânlarımızın kalitesini iyi noktalara getirdiğimiz zaman iddia ediyorum Avrupa'yı bile sollayacak bir ekibimiz var. 8 tane pro lisanslı antrenörle çalışıyoruz ve amacımız hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şampiyonluklar kazanacak yapıyı oluşturmak" dedi. Tesisleşme konusunda çalışmalarının olduğunu söyleyen Fidan ise, "Nevzat Demir Tesisleri'ni yenilemek ve saha eklemek istiyoruz. Projeler hazır, imza bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızailettik, sağ olsun yakındanilgilendi; hemen görevlilergeldi, inceleme yaptı. Ümraniye dışında Beykoz'da da bir Beşiktaş Akademi Tesisi projesi hazırladık, hepsinin çizimleri tamamlandı. 1 büyük, 2 küçük antrenman sahası dışında, voleybol, tenis, kapalı spor salonu, konaklama alanlarını içerisinde barındıran bir proje bu. Onaylar çıktığında hayata geçireceğiz" diye konuştu.
Fidan: Herkesin bir anda başarıyı sahiplenmesi bizi rahatsız etti. Emirhan bir proje oyuncusu. Futbolcu bulmak değil mesele, onu yetiştirmek ve sahaya sürme cesaretini göstermek. Bu bir vizyon meselesi Ekşi: Eleştiri amacından çıkarsa bu hoş olmaz. Biz bir camia olarak el ele tutuşmalıyız. Altyapı konusunda taraftarlarımız bize, yönetime, futbolculara destek vermeli. Gençleri motive etmeli. Fidan: Kosova takımıyla anlaşma imzaladık. Belçika takımı var, onu da yakında açıklayacağız. Katar, ABD, Kanada, Kolombiya, Tunus'ta spor okulları açıyoruz. Altyapımızda Kırgız, Fildişi Sahilli oyuncumuz bile var. Fidan: Türkiye'yi gezip, 2006- 2007-2008 doğumlularda tarama yaptık ve 18 oyuncuyu altyapıya kazandırdık. Bir bu kadar daha A Takım'ı bekleyen var. İleride Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz ve Emre Bilgin'i göreceğiz. 8-9 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzalayacağız.
SERGEN HOCA ÇOK ŞEY KATTI
ALTYAPIDAKI çıkışta Sergen Yalçın'ın da emeği olduğunun altını çizen Fidan, "Geçmişte U19 takımı Nevzat Demir Tesisleri'nde maç yapamıyordu, A Takım oyuncularının yediği yemeği yiyemezlerdi, o salonları kullanamıyordu. Sergen hoca sağolsun bize kattığı çok şey var. Gelir gelmezçocuklara 3 numaralı sahayı açtı,A Takım'ın tüm imkânlarından faydalanmalarınısağladı. U19 takımını ilk kez Ümraniye'ye taşımış olduk" ifadesini kullandı.
MEHMET Ekşi ise, "Emirhan 4 ay önce cılız bir çocuktu. Fırat Bey ile birlikte gittik Sergen Yalçın'a, "Hocam yetenekli oyuncularımız var" diye anlattık. O da dedi ki "Stefano Marrone'yi veriyorum emrinize, benim fitness salonum da açık, proje oyuncularınızı Stefano benim salonumda çalıştıracak." Şu anki Emirhan İlkhan onun eseri olabilir. 4 ay sonra Emirhan'ı görünce 'Ne zaman böyle oldu?' dedim. Müthiş bir ortam var, bunu değerlendirmek lazım. Beşiktaş'ın kurtuluşu bu gençlere verilecek değer ve kıymetle olacaktır" dedi.
EMİRHAN U19'DA DA OLMAZDI!
EKŞI, "Biz U17'deki çocukları aldık, 6 ay U19'da oynattık. Maçlarda mağlup olduk, zorla play-off'a katıldık, bir sürü eleştiri aldık. Ama biz biliyorduk ki bu oyuncular için inanılmaz bir zaman... Emirhan da onların içerisindeydi. 2 yaş büyükleriyle oynamaya başladıklarında zorlandılar ama gelişimleri hızlı oldu. O sezon çok kötü sonuçlar aldık ama gelecek sezon şampiyon olacak bu çocuklar demiştim. Biz bu projeyi yapmasaydık Emirhan İlkhan hâlâ 17 yaş grubunda antrenmanlara çıkıyor olacaktı ve bırak A Takım'ı U19'da da oynamayacaktı" dedi.