Beşiktaş altyapı kodlarına döndü! Fırat Fidan ve Mehmet Ekşi, SABAH Spor’a konuştu

KOLOMBİYA'DAN TUNUS'A, KANADA'DAN ABD'YE KADAR SPOR OKULU AÇIYORUZ

Kosova takımıyla anlaşma imzaladık, bizim adımıza hocamız orada görev yapıyor. Belçika takımı var onu da yakına açıklayacağız. Spor okullarını büyütüyoruz. Katar, ABD, Kanada, Kolombiya, Tunus'ta spor okulları açıyoruz. Altyapımızda Kırgız, Fildişi Sahilli oyuncumuz da var. Hedefimiz yabancıdan ziyade Türk oyuncu yetiştirmek ama ikinci planda kendi yabancımızı da üretebilmeyi amaçlıyoruz. Küçücük Belçika'dan futbolcular yetişirken, bizim gibi büyük bir nüfusa sahip ülkeden oyuncu yetişmemesi abesle iştigal. Çok yetenekli bizim çocuklarımız. Bunu tesisleşme ile çocuklarımıza sağlanacak desteklerle aşacağımıza inanıyorum.



GEÇMİŞTE HATALAR YAPILMIŞ! SÖZLEŞME YOK, YETİŞTİRME BEDELİ YOK

Yılda 25-30 tane mezun veriyoruz. Bu oyuncuların yetiştirme bedelleri 4-6 milyon TL arası. Altyapıdaki getirilerimizden biri bu. Yetiştirme bedellerinin alınması lazım. Geçmiş yönetimde alınmamış. Yapılan sözleşmeler yok ortada. Çocuklar bilabedel her takıma verilmiş. Biz UEFA avukatıyla çalışıyoruz bu konuda, sözleşmelerde yetiştirme bedellerinin yanı sıra sonraki satışlardan paylar var. Bu yetiştirme bedellerini ya kısmen alıyoruz ya da karşılığına oyuncu alıyoruz. Yeter ki çocukların futbol hayatı devam etsin. Sözleşmelerine ek maddeler koyuyoruz. Giresunspor Kerem Kalafat'ı 25 maç oynatmadı sözleşmede cezası vardı, kestik. Futbolcu alırken ve satarken en önemli nokta sözleşmelerdir, geçmişte bunlar gelişigüzel yapıldı. Futbolcuyu ve Beşiktaş'ı koruyacak anlaşmalar yapıyoruz.



HER ŞEY ÇÖPE ATILMIŞ

Tesislere girişte yeme-içme, sahalar, futbolcuların eksiklerini tamamen bir liste haline getirip bunu çözüme kavuşturduk. Yönetici değilken altyapıda komiteydim. Son dönemde ayrılık oldu, benim ekibimde yoktu. 1 yıl sonra yönetim kurulu ile göreve geldiğimde burayı görünce şoka girdim. Çünkü bizim burada komite olarak yaptığımız her şey çöpe atılmıştı. Neden böyle oldu diye sorunca, o dönem görev alanların kendi tarzlarına göre hareket ettiklerini belirttiler. Bu tamamen sistemsizlik. Bugün ben olurum, giderim buralara yapışıp kalmayacağız. Mutlaka yerimiz dolacak, yerimiz dolarken de sistemi oturtmak lazım. Bizden sonraki gelen kişi de aynı şekilde devam etmeli. Biz geldiğimizde 8-10 ay maaşını alamayan hocalar vardı, bunun önüne geçtik.