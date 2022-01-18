Beşiktaş altyapı kodlarına döndü! Fırat Fidan ve Mehmet Ekşi, SABAH Spor’a konuştu





KİMSE TEK BAŞINA SAHİPLENMESİN

Herkesin bir anda başarıyı sahiplenmesi bizi rahatsız etti. Emirhan'ı biz yıllardık takip ediyoruz, projemizin oyuncusu. Sadece o da değil birçok oyuncu var. Bir an önce onu sahiplenmeye çalıştılar, "Benim oyuncum, ben getirdim, ben buldum" diyerek. Emirhan bir proje oyuncusu. Elmas da kömür de taş. Futbolcu bulmak değil mesele, onu yetiştirmek ve sahaya sürme cesaretini göstermek. Futbolcu istedikten sonra Mehmet hoca 100 tane bulur. Önemli olan onu nasıl işleyip sunacağındır. O yüzden kimse tek başına sahiplenmeye kalkmasın. Bu bir vizyon meselesi. Ahmet Nur Çebi herkese biz çıkışı altyapıda görüyoruz diyor. Eski yönetimlerde böyle bir anlayış yoktu. O yüzden Oğuzhan Akgün, İlkay İşler gibi kıymetli oyuncular A Takım'a çıkamadı. Çünkü kimse arayıp sormamış. Biz kiralık oyuncularla irtibatımızı düzenli sağlayacak bir grup kurduk, her gün konuşuyoruz. Bulundukları takımlarda yaşadıkları sıkıntılar, herhangi problemle ilgili bize bilgi verdiklerinde kulüpleriyle görüşüyoruz. Bugün Emirhan kendisini bulduğunu söyleyenlerin yanına gitse "Emirhan kim?" derler. Sahiplenmek çok kolay, bu rahatsız edici.



CUMHURBAŞKANIMIZ İLGİLENDİ, TESİS PROJELERİMİZ HAZIR

Tesisleşme, saha konusunda bizim Nevzat Demir Tesisleri ile ilgili çalışmamız var. Orayı yenilemek ve saha eklemek istiyoruz. Projeler hazır, imza bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza ilettik, sağ olsun yakından ilgilendi hemen görevliler geldi inceleme yaptı. Ümraniye dışında Beykoz'da da bir Beşiktaş Akademi Tesisi projesi hazırladık, hepsinin çizimleri tamamlandı. 1 büyük, 2 küçük antrenman sahası dışında, voleybol, tenis, kapalı spor salonu, konaklama alanlarını içerisinde barındıran bir proje bu. Onaylar çıktığında hayata geçireceğiz.





KİŞİ DEĞİL SİSTEM BAZLI AKADEMİ

Amaçlarımızdan bir tanesi de Beşiktaş'ta başarıyı tek başına birinin sahiplenmemesi. Ne hocalarımız, ne yöneticilerimizden birisi hiçbir zaman burayı "Ben yaptım, başarı benim demez" bu bir ekip işidir. Mehmet Hocamız göreve geldikten sonra bir koordinasyon kurulu kurdu, burada alınan tüm kararlar oylamayla yapılıyor. Biz ilk göreve geldiğimiz de amacımız kendi evlatlarımızı yetiştirmekti, bu bir projeydi. Sergen Hocamız ile buna başladık, 8 tane teknik-idari kadroyu altyapı takımlarından A Takım'a taşıdık. Bizim ekibimiz arka tarafta sağlam. Biz kişi değil, sistem bazlı akademi oluşturacağız. Yarın öbür gün ben gitsem de benden sonra gelenin devam ettireceği bir yapı olacak.



ALMAN DANIŞMAN FULYA'YI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Alman futbol danışmanı geldi Fulya'yı inceledi, "Siz buradan futbolcu çıkarıyorsanız büyük iş başarıyorsunuz demektir" dedi. Dar bir saha, U19 dışındaki tüm takımlar orada çalışıyor. Bir sahada yüzlerce futbolcu çalışıyor buralardan futbolcu yetiştirmeye çalışıyoruz. En büyük sıkıntımız da bu. Tesisleşeceğiz, fiziksel şartlarımızı geliştireceğiz ki büyük yeteneklerimizi daha iyi ortamlarda yetiştirelim. Ersin'in ilk yılında topu oyuna sokması iyi değildi, sebebi de Fulya Tesisi. Yeterli mesafe olmayan sahada kalecilerin ayağı nasıl gelişsin.



"ÖYLE OYNA Kİ HERKES SENİ KONUŞŞSUN" DEDİM

Sadece şu ana kadar sahneye çıkan oyuncular değil daha fazlası da gelecek. Altyapı da bir bu kadar daha A Takım'ı bekleyen var. Katar'daki Süper Kupa finali öncesi Emirhan İlkhan'a, "Hoca seni oynatabilir. Öyle oyna ki herkes seni konuşsun" dedim, şansını iyi değerlendirdi. İlerleyen süreçte Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Emre Bilgin'i göreceğiz. Emirhan Delibaş'ı Türkiye henüz görmedi. 2-3 maça çıksın Türkiye'ye adından söz ettirecek. 3 kalecimiz altyapıdan. 8-9 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzalayacağız.



AJAX'IN 1 YILLIK ALTYAPI GELİRİ 132 MİLYON EURO

Beni en çok etkileyen şeylerden biri Ajax'ın 14 sahası var 10 tane daha ekleyeceğiz dediler. Niye 10 tane daha yaptıklarını sorduğumuzda, "Yetmiyor. Ek sınıflar açmak istiyoruz. Futbol okullarını da buraya alacağız. Kadın takımımızın da altyapısı olacak. Proje 80 milyon Euroluk" dedi. "Çok pahalı değil mi" dedim, "Bizim altyapı gelirimiz geçen yıl 132 milyon Euro oldu" dediler. Sadece 1 yıllık altyapı getirileri bu. Altyapıdaki oyuncularına mezun diyorlar, Bundesliga'dan Eredevisie'e tüm liglere gönderiyorlar ve gelir sağlıyorlar. Bizim de hedefimiz bu. Tüm oyuncuları A Takım'da oynatacak değiliz öyle ütopik düşünmüyoruz. Önemli olan altyapıdaki oyuncuları Türk ve Dünya futboluna kazandırmak. Kazandırırken de satıp, gelir elde etmek.