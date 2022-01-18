Djaniny müjdesi

Trabzonspor'da yarın oynanacak GZT Giresunspor maçının hazırlıkları başladı. Bordo-mavili takıma, Yeşil Burun AdalarıMilli Takımı'nın idmanındasakatlanan veAfrika Kupası'na katılamadangeri dönenDjaniny Semedo'dan güzel haber geldi. 30 yaşındaki forvet dün, uzun sürenin ardından koşu çalışması yaptı. Başarılı oyuncunun pazar günü oynanacak Galatasaray maçınayetiştirilmeye çalışıldığı ve yoğun tedavi programı uygulandığı öğrenildi. Sakatlıktan dönen Anders Trondsen de koşu yapan isimler arasında yer alırken, baba olan ve 1 günlüğüne izin alan Bruno Peres de takıma katıldı.