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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Djaniny müjdesi

Djaniny müjdesi
Trabzonspor'da yarın oynanacak GZT Giresunspor maçının hazırlıkları başladı. Bordo-mavili takıma, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın idmanında sakatlanan ve Afrika Kupası'na katılamadan geri dönen Djaniny Semedo'dan güzel haber geldi. 30 yaşındaki forvet dün, uzun sürenin ardından koşu çalışması yaptı. Başarılı oyuncunun pazar günü oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ve yoğun tedavi programı uygulandığı öğrenildi. Sakatlıktan dönen Anders Trondsen de koşu yapan isimler arasında yer alırken, baba olan ve 1 günlüğüne izin alan Bruno Peres de takıma katıldı.

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Djaniny müjdesi
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