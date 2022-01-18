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Giriş Tarihi: 18.1.2022 10:13 Son Güncelleme: 18.1.2022 11:00

Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Frey 4 golcüye bedel

UĞUR ÇEM
Fenerbahçe’de büyük pişmanlık! Frey 4 golcüye bedel

Sezon başında Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Antwerp'e sattığı Michael Frey, göstediği performansla sarı-lacivertli ekibi pişman etti. 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satılan İsviçreli golcü, Fenerbahçe'nin 5 milyon euro harcayarak kadrosuna kattığı forvetlerin toplamından fazla gol attı.

Fenerbahçe 2018 yılında FC Zürich'ten renklerine kattığı İsviçreli Michael Frey'den bir türlü istediği verimi alamadı.

Önce Nürnberg, ardından Waasland-Beveren'e kiralandı. Bu sezon başında ise 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Royal Antwerp'e satıldı.

27 yaşındaki forvet, 40 puanla üçüncü olan Antwerp'in zirveye oynamasına 21 maçta 17 gol, 3 asistlik performansla büyük katkı verdi.

FORVET HATTINA 5 MİLYON EURO HARCANDI

Sarı-lacivertlilerin bu sezon 5 milyon Euro harcayarak hücum bölgesine yaptığı transferler ise satılan Michael Frey'in yanından geçemedi.

Mergim Berisha (3 gol), Diego Rossi (2) ve Serdar Dursun (6) 11 gol üretirken kadrosundaki Enner Valencia'nın (3) katkısı ile 14'ü buldu.

Taraftarlar sosyal medyadan, "Bizdeyken bir şey yapamayanlar gidince coşuyor", "Gel de yanma", "4 tane forvet bir Frey etmedi" diyerek tepki gösterdi.

ALEX'TEN KOCAMAN SÖZLERİ!

F.Bahçe'nin efsane oyuncularından Brezilyalı Alex de Souza, ülke basınına verdiği röportajda flaş bir açıklama yaptı.

Bem Parana adlı internet sitesine konuşan yıldız isim, çalıştığı en iyi ve en kötü hocanın kim olduğuna yönelik soruya, "En iyi antrenörüm Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" cevabını verdi. Şu anda Sao Paulo U20 takımını çalıştıran Alex, 2012-13 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmıştı.

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Fenerbahçe'de büyük pişmanlık! Frey 4 golcüye bedel
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