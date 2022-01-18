Fenerbahçe’de büyük pişmanlık! Frey 4 golcüye bedel

Bem Parana adlı internet sitesine konuşan yıldız isim, çalıştığı en iyi ve en kötü hocanın kim olduğuna yönelik soruya, "En iyi antrenörüm Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" cevabını verdi. Şu anda Sao Paulo U20 takımını çalıştıran Alex, 2012-13 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmıştı.