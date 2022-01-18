Fenerbahçe’de büyük pişmanlık! Frey 4 golcüye bedel

Fenerbahçe 2018 yılında FC Zürich'ten renklerine kattığı İsviçreli Michael Frey'den bir türlü istediği verimi alamadı.
27 yaşındaki forvet, 40 puanla üçüncü olan Antwerp'in zirveye oynamasına 21 maçta 17 gol, 3 asistlik performansla büyük katkı verdi.
FORVET HATTINA 5 MİLYON EURO HARCANDI
Sarı-lacivertlilerin bu sezon 5 milyon Euro harcayarak hücum bölgesine yaptığı transferler ise satılan Michael Frey'in yanından geçemedi.
Mergim Berisha (3 gol), Diego Rossi (2) ve Serdar Dursun (6) 11 gol üretirken kadrosundaki Enner Valencia'nın (3) katkısı ile 14'ü buldu.
Taraftarlar sosyal medyadan, "Bizdeyken bir şey yapamayanlar gidince coşuyor", "Gel de yanma", "4 tane forvet bir Frey etmedi" diyerek tepki gösterdi.
ALEX'TEN KOCAMAN SÖZLERİ!
F.Bahçe'nin efsane oyuncularından Brezilyalı Alex de Souza, ülke basınına verdiği röportajda flaş bir açıklama yaptı.
Bem Parana adlı internet sitesine konuşan yıldız isim, çalıştığı en iyi ve en kötü hocanın kim olduğuna yönelik soruya, "En iyi antrenörüm Vanderlei Luxemburgo'ydu. En kötüsü ise Aykut Kocaman'dı" cevabını verdi. Şu anda Sao Paulo U20 takımını çalıştıran Alex, 2012-13 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılmıştı.