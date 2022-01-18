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Giriş Tarihi: 18.1.2022 13:48 Son Güncelleme: 18.1.2022 14:04

Son dakika: TFF'den flaş karar! Sezonun geri kalanı Ahmet Çalık Sezonu olarak oynanacak

Son dakika: TFF’den flaş karar! Sezonun geri kalanı Ahmet Çalık Sezonu olarak oynanacak

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun geri kalanının "2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun geri kalanının "2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılmasına karar verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere önceki yıllarda Spor Toto Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulanması Federasyonumuz tarafından 2019-2020 sezonu itibarıyla kaldırılmıştı. Ancak, geçtiğimiz hafta Salı günü elim bir trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz; efendiliği, örnek kişiliği, sahadaki centilmen mücadelesi ve duruşuyla bütün herkesin takdirini kazanmış millî oyuncumuz İttifak Holding Konyasporlu merhum Ahmet Çalık gerek Federasyonumuz gerek kulüplerimiz gerek Konya halkı tarafından ismine yakışır şekilde anılmış ve çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir. 8'i A Millî olmak üzere 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen merhum Ahmet Çalık'a bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, İttifak Holding Konyaspor ve tüm Türk futbol camiasına tekrardan başsağlığı dileriz" denildi.

KONYASPOR'DAN TFF'YE TEŞEKKÜR

Konyaspor Külübü ise TFF'nin aldığı karar üzerine "TFF'nin aldığı karar neticesinde, 2021-2022 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olmuştur. 8'i A Milli olmak üzere 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen merhum futbolcumuz Ahmet Çalık'ı unutmayan Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz" mesajını paylaştı.

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Son dakika: TFF'den flaş karar! Sezonun geri kalanı Ahmet Çalık Sezonu olarak oynanacak
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