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Giriş Tarihi: 18.1.2022 18:27 Son Güncelleme: 18.1.2022 18:45

Son dakika: Yoğun kar yağışı etkili oldu! Süper Lig'de Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ertelendi...

Son dakika: Yoğun kar yağışı etkili oldu! Süper Lig’de Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ertelendi...

Son dakika haberi... Süper Lig'de futbol heyecanı hafta içi mesaisi ile devam ediyor. 22. haftanın ilk maçında Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Yoğun kar yağışı altında oynanan kritik mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısı için sahaya çıkan hakemler ve futbolcular, sahayı inceledikten sonra içeriye girdi ve maçın ertelenmesi hakkında karar aldı.

Sport Toto Süper Lig'de 22. hafta maçları bugün saat 17.00'de ilk düdüğü çalan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla başladı. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısına çıkmak için sahaya gelen hakem Ümit Öztürk, yardımcıları ve futbolcular, sahayı inceledikten sonra soyunma odasına geri döndüler.

Dakikalar sonra verilen beIN SPORTS muhabirinin aktardığı bilgilere göre maçın tatil edildiği açıklandı.

SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan maçın hakemi Ümit Öztürk'e 'konuşmak istediğini' söyleyen Marius Sumudica, kırmızı kart gördü.

MAÇIN BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU

Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı, yarın saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.

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Son dakika: Yoğun kar yağışı etkili oldu! Süper Lig'de Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ertelendi...
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