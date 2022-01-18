Son dakika: Yoğun kar yağışı etkili oldu! Süper Lig’de Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı ertelendi...

Sport Toto Süper Lig'de 22. hafta maçları bugün saat 17.00'de ilk düdüğü çalan Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla başladı. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçın ikinci yarısına çıkmak için sahaya gelen hakem Ümit Öztürk, yardımcıları ve futbolcular, sahayı inceledikten sonra soyunma odasına geri döndüler.
Dakikalar sonra verilen beIN SPORTS muhabirinin aktardığı bilgilere göre maçın tatil edildiği açıklandı.
SUMUDICA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Öte yandan maçın hakemi Ümit Öztürk'e 'konuşmak istediğini' söyleyen Marius Sumudica, kırmızı kart gördü.
MAÇIN BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU
Yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı, yarın saat 17.00'de kaldığı yerden devam edecek.