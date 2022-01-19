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Giriş Tarihi: 19.1.2022 11:27

Galatasaray çıkışa geçmek istiyor! Rakip Kasımpaşa

AA
Galatasaray çıkışa geçmek istiyor! Rakip Kasımpaşa

Süper Lig'de kötü gidişatını sonlandırmak isteyen Galatasaray, 22. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Sarı-kırmızılı takımda farklı nedenlerden dolayı Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan, Ryan Babel, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed forma giyemeyecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 21 puan elde etti. Ligde son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer buldu.

Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

SEKİZ FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK

Galatasaray'da 8 futbolcu, farklı nedenlerle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Ryan Babel maçta yer almayacak. Sarı-kırmızılılar, kırmızı kart cezalısı Taylan Antalyalı ve sarı kart cezalısı Berkan Kutlu'dan yararlanamayacak.

Afrika Uluslar Kupası için Cezayir Milli Takımı'nda olan Sofiane Feghouli ile Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen Mustafa Muhammed de yarın süre alamayacak.

ÜÇ FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

"Cimbom"da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Ömer Bayram, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Trabzonspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

TORRENT İLK MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen İspanyol teknik adam, ilk sınavını deplasmanda Atakaş Hatayspor karşılaşmasında verdi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Torrent, Kasımpaşa mücadelesiyle hem ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlar önüne çıkacak hem de ilk galibiyetini arayacak.

SON 10 LİG MAÇINDA 1 KEZ KAZANABİLDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan "Cimbom", kalesindeki 14 gole engel olamadı.

AVERAJI EKSİDE

Ligde geride kalan 21. hafta sonrasında sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 2 olarak gerçekleşti. Bu sezon Süper Lig'de 26 gol atan "Cimbom" kalesindeki 28 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiğiyle haftayı -2 averajla kapattı.

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Galatasaray çıkışa geçmek istiyor! Rakip Kasımpaşa
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