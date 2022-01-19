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Giriş Tarihi: 19.1.2022 09:39 Son Güncelleme: 19.1.2022 09:44

Maça damga vuran an! Pjanic'ten Önder Karaveli'ye "Ben mi?" tepkisi...

Maça damga vuran an! Pjanic’ten Önder Karaveli’ye Ben mi? tepkisi...

Süper Lig'de dün oynanan Karagümrük-Beşiktaş maçında Batshuayi'nin penaltı golüyle kazanan Kartal oldu. Maça damga vuran anlardan biri de Miralem Pjanic'in 89. dakikada oyundan alınırken gösterdiği tepki oldu. İşte yaşanan o anlar...

Süper Lig'de Beşiktaş, zorlu Karagümrük deplasmanından tek golle galip ayrıldı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maçın tek golü penaltıda Batshuayi'den geldi. Caner Erkin'in yaptığı basit penaltı eleştirilere sebep oldu.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada en büyük sıkıntıyı yedek kulübesindeki oyuncular yaşadı. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşüp, kar yağışı başlarken, oturdukları yerde üşüyen isimler battaniyelerle ısınmaya çalıştı.

EMİRHAN MAÇI KAÇIRDI

Güven'in 23. yaşı maçtan önce tesislerde kutlanırken genç yıldıza pastasını 17 yaşındaki Emirhan İlkhan yedirdi. Son iki lig maçına 11 başlayan Emirhan, idmanda sakatlandığı için dün kadroda yoktu.

ROSIER'DEN ŞOK CEVAP

Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, iyi bir maç çıkarmadıklarını belirtip, "4-0, 5-0 bitirebilirdik. Ama öyle bir noktaya geldi ki son anlarda gol de yiyebilirdik. Bunu kendimiz yaptık" dedi. Fransız oyuncu, 'Maçın adamı sence Batshuayi mi, sen mi yoksa Josef mi seçilmeli' sorusuna "Hiç kimse" yanıtını verdi.

PJANİC'İN TEPKİ GÖSTERDİ ELDİVENLERİNİ YERE ATTI

89. dakikada yerini Salih Uçan'a bırakan Pjanic, bu duruma memnun olmadı. Tabelayı gördüğü an 1- "Ben mi" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. 2- Bu tepkisine cevap aradı. 3- Kenara geldiğinde eldivenlerini çıkartıp yere attı. 4- Kulübede heyecanla maçı takip etti. 5- Son dakikalarda yerinde oturamayıp kenara geldi.

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Maça damga vuran an! Pjanic'ten Önder Karaveli'ye "Ben mi?" tepkisi...
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