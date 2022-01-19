Maça damga vuran an! Pjanic'ten Önder Karaveli'ye "Ben mi?" tepkisi...

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada en büyük sıkıntıyı yedek kulübesindeki oyuncular yaşadı. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşüp, kar yağışı başlarken, oturdukları yerde üşüyen isimler battaniyelerle ısınmaya çalıştı.
EMİRHAN MAÇI KAÇIRDI
Güven'in 23. yaşı maçtan önce tesislerde kutlanırken genç yıldıza pastasını 17 yaşındaki Emirhan İlkhan yedirdi. Son iki lig maçına 11 başlayan Emirhan, idmanda sakatlandığı için dün kadroda yoktu.
ROSIER'DEN ŞOK CEVAP
Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, iyi bir maç çıkarmadıklarını belirtip, "4-0, 5-0 bitirebilirdik. Ama öyle bir noktaya geldi ki son anlarda gol de yiyebilirdik. Bunu kendimiz yaptık" dedi. Fransız oyuncu, 'Maçın adamı sence Batshuayi mi, sen mi yoksa Josef mi seçilmeli' sorusuna "Hiç kimse" yanıtını verdi.
PJANİC'İN TEPKİ GÖSTERDİ ELDİVENLERİNİ YERE ATTI
89. dakikada yerini Salih Uçan'a bırakan Pjanic, bu duruma memnun olmadı. Tabelayı gördüğü an 1- "Ben mi" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. 2- Bu tepkisine cevap aradı. 3- Kenara geldiğinde eldivenlerini çıkartıp yere attı. 4- Kulübede heyecanla maçı takip etti. 5- Son dakikalarda yerinde oturamayıp kenara geldi.