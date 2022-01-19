Maça damga vuran an! Pjanic'ten Önder Karaveli'ye "Ben mi?" tepkisi...

ROSIER'DEN ŞOK CEVAP

Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, iyi bir maç çıkarmadıklarını belirtip, "4-0, 5-0 bitirebilirdik. Ama öyle bir noktaya geldi ki son anlarda gol de yiyebilirdik. Bunu kendimiz yaptık" dedi. Fransız oyuncu, 'Maçın adamı sence Batshuayi mi, sen mi yoksa Josef mi seçilmeli' sorusuna "Hiç kimse" yanıtını verdi.