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Giriş Tarihi: 20.1.2022 10:34

Premier Lig'de nefes kesen maç! Tottenham, Leicester'ı 2 dakikada attığı 2 golle yendi

AA
Premier Lig’de nefes kesen maç! Tottenham, Leicester’ı 2 dakikada attığı 2 golle yendi

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanan maçta Tottenham deplasmanda Leicester City'i Steven Bergwijn'in 90+6 ve 90+7'de attığı gollerle 3-2 yendi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmanın 90 dakikasında görev yaptı.

Ligde 3 maç eksiği bulunan 2 takımın karşılaşmasında Londra temsilcisi Tottenham, King Power Stadı'nda, Leicester City'e konuk oldu. Leicester City'den Patson Daka'nın 24. dakikada ve Tottenham'dan Harry Kane'in 38. dakikada attığı gollerle maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Ev sahibi takım Leicester City 76. dakikada James Maddison'un attığı golle öne geçerek skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmanın son dakikalarında gol pozisyonlarını arttıran konuk takım Tottenham 90+5. ve 90+7. dakikalarda Steven Bergwijn'in attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmanın 90 dakikasında görev yaptı. Bu sonuçla puanını 36'ya çıkartan Tottenham ligde 5. sıraya yükselirken, Leicester City 25 puanla 10. sırada yer aldı.

MANCHESTER UNITED 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
Manchester United ise deplasmanda Brentford'u 3-1 yendi. Ligin 22. haftasında Manchester United'ın, Brentford Cummunity Stadı'nda Londra temsilcisi Brentford'a konuk olduğu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Manchester United, 55. dakikada Anthony Elanga, 62. dakikada Mason Greenwood ve 77. dakikada Marcus Rashford'un attığı gollerle 3-0 öne geçerken; Brentford, Ivan Toney'in 85. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve maç bu sonuçla tamamlandı. Bu skorla puanını 35'e çıkaran Manchester United ligde 7. sırada yer alırken, Brentford 23 puanla 14. sırada kaldı.

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Premier Lig'de nefes kesen maç! Tottenham, Leicester'ı 2 dakikada attığı 2 golle yendi
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