Samsunspor’un 33 yıllık acısı!

Teknik direktör Fuat Çapa ise "Samsunspor büyük bir camia. Bu değerlere önem verildiği zaman camialar büyük kalır. Futbol sadece spor değil, büyük bir sosyal sorumluluk." diye konuştu.

Aynı kazada felç kalan, 3 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı.

Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır KKTC'de, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak.

KIRMIZI-BEYAZIN YANINA "SİYAH" EKLENMİŞTİ

Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer aldı. Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpıştı. Kazada teknik direktör Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirdi.

Karadeniz ekibi, bu kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da ekledi.