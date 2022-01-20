Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: PFDK kararları açıklandı! Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı'nın cezası belli oldu...
Giriş Tarihi: 20.1.2022 20:04 Son Güncelleme: 20.1.2022 20:33

SON DAKİKA: PFDK kararları açıklandı! Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı'nın cezası belli oldu...

SON DAKİKA: PFDK kararları açıklandı! Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı’nın cezası belli oldu...

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 1, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya da 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta rakip takım oyuncuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya 2 maç men ve 8 bin 500 lira, Kasımpaşa ile yapılan müsabakada rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle GZT Giresunsporlu Joey Pelupessy'ye de 3 maç men cezası uygulandığı aktarıldı.

PFDK'nin Galatasaray'a 10 bin 500 lira para cezası da verdiği kaydedildi.

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SON DAKİKA: PFDK kararları açıklandı! Taylan Antalyalı ve Abdullah Avcı'nın cezası belli oldu...
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