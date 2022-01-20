Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üst üste 2 penaltı kaçıran Bakasetas'tan ilk sözler: "Her şey yanlış gitti..."
Giriş Tarihi: 20.1.2022 21:01 Son Güncelleme: 20.1.2022 21:03

Üst üste 2 penaltı kaçıran Bakasetas'tan ilk sözler: "Her şey yanlış gitti..."

İHA
Üst üste 2 penaltı kaçıran Bakasetas’tan ilk sözler: Her şey yanlış gitti...

Süper Lig'de Trabzonspor, dün oynanan maçta Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı ve üst üste ikinci beraberliğini aldı. Maça damga vuran ise Bakasetas'ın son dakikalarda kaçırdığı iki penaltı vuruşu oldu. Maçın ardından paylaşım yapan Yunan yıldız moral bozukluğunu dile getirdi. İşte Anastasios Bakasetas'ın o paylaşımı...

Süper Lig'de lider Trabzonspor, dünkü Giresunspor engelini geçememişti. Trabzonspor, üst üste ikinci ve son 4 maçında ise üçüncü beraberliğini almış oldu ve puanını 51'e çıkardı.

BAKASETAS SON DAKİKALARDA 2 KEZ PENALTI KAÇIRDI

Trabzonspor sahasında ağırladığı Giresunspor ile 1-1 berabere kalırken karşılaşmanın uzatma anlarında Bakasetas kazanılan penaltıdan faydalanamamış tekrarlanan penaltıyı da kaçırmıştı.

"HER ŞEY YANLIŞ GİTTİ"

Bakasetas, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu o günlerden biriydi. Yanlış gidebilecek her şey yanlış gitti. Ve sonra o uykusuz oyun sonrası gecelerinden biri..."

"Hayal kırıklığınızı tamamen anlıyorum ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Sorumluluklar için adım atmaktan asla vazgeçmeyeceğime söz verebilirim. Hem iyi hem de kötü anlarda.öNe olursa olsun takım olarak savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI'YA 1 MAÇ MEN CEZASI

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Abdullah Avcı'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR GALATASARAY MAÇINDA YOK

Trabzonspor, dün akşam oynanan GZT Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün bugün çekilen MR'ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Genç oyuncunun 23 Ocak Pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında kadroda olması beklenmiyor.

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Üst üste 2 penaltı kaçıran Bakasetas'tan ilk sözler: "Her şey yanlış gitti..."
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