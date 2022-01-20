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Giriş Tarihi: 20.1.2022 14:48 Son Güncelleme: 20.1.2022 17:25

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde oynanacak maçların programı açıklandı. Bu turda Fenerbahçe-Kayserispor, Denizlispor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Göztepe karşılaşmaları yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak 8 maçın programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 16 turunun programı şu şekilde oluştu:

8 ŞUBAT SALI
14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor
17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport TAV Antalyaspor
20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor

10 ŞUBAT PERŞEMBE
17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor
20.30 Beşiktaş - Göztepe

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı açıklandı
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