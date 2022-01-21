Burak Elmas yönetimi sezona hezimetle başladı! En kötü sezon...

MUSTAFA CENGİZ HASTALIĞI SEBEBİYLE ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Başkanlığı döneminde genel kurul üyeleriyle sorun yaşayan, idari açıdan ibra edilmeyen ve birçok konuda sert eleştirilerin hedefi olan Mustafa Cengiz, hastalığının da etkisiyle geçen yıl yapılan seçimlerde aday olmadı.

Haziran 2021'de gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan başkanlık için yarıştı. Bin 541 oy alan Elmas, en yakın rakibi Hamamcıoğlu'nun 41 oy önünde başkanlığa seçildi.

Galatasaray Kulübünde 1997'de 23 yaşındayken Galatasaray PAF Takımı Sorumlusu olarak görev alan ve 1998, 2000 ve 2002 yıllarında üç dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Burak Elmas, camiada büyük bir heyecan oluşturdu.