Hamit Altıntop'tan Fatih Terim sözleri! "Ayrılıklar..."

"STEFAN KUNTZ DOĞRU KARAR BUNU ÇALIŞMALARIMIZDA DA BELLİ EDİYOR"

Stefan Kuntz'u seçme nedenimiz, iletişim açısından şeffaflık açısından ve Almanya Ümit Milli Takımı'ndan yaşadığı başarı ve tecrübesiyle en uygun hoca olduğunu düşündüğümüz için yönetim olarak karar verdik. Türk hocası maalesef medyamızda inanılmaz yıprandığı için ve umduğu, hak ettiği desteği görmediği için bu süreçte böyle yol tercih ettik. Ama biz Türk hocalarımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Yeri zamanı geldiğinde onlar bize sahada önderlik yaparak başarılara süreceklerdir. Ama şu an mevcut durumda Stefan Kuntz doğru bir karar. Çalışmalarımızda da kendini net belli ediyor. Eğitim programlarımızda olsun, dışarıdaki tecrübeleriyle fikir sunması ve en önemlisi olaya şeffaf yaklaşması. Bizim Türk futbolundan en büyük zaaflarından biri duygusal yaklaşmamız. Ben de bu süreçte inanılmaz bir çelişki içinde kaldım çünkü oynadığınız eski abileriniz, ya da tanıdığınız arkadaşlarınızı bazı şeyleri bazen doğru bildiğiniz şekilde aktaramıyorsunuz. Zaman kaybına neden oluyor. Bu da sizi eğitimde yavaşlatıyor. Çocukların yeteneğinden, kalitesinden fedakarlık yapmış oluyor. O nedenle burada kararlı bir şekilde inanarak ve en önemlisi sorgulayıp denetleyerek ilerlemek istiyoruz.