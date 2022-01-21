Hamit Altıntop'tan Fatih Terim sözleri! "Ayrılıklar..."

A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Altıntop, Fatih Terim'in ayrılığını değerlendirirken, Türk futboluna dair de açıklamalar yaptı. İşte Altıntop'un o sözleri...
"STEFAN KUNTZ DOĞRU KARAR BUNU ÇALIŞMALARIMIZDA DA BELLİ EDİYOR"
Stefan Kuntz'u seçme nedenimiz, iletişim açısından şeffaflık açısından ve Almanya Ümit Milli Takımı'ndan yaşadığı başarı ve tecrübesiyle en uygun hoca olduğunu düşündüğümüz için yönetim olarak karar verdik. Türk hocası maalesef medyamızda inanılmaz yıprandığı için ve umduğu, hak ettiği desteği görmediği için bu süreçte böyle yol tercih ettik. Ama biz Türk hocalarımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Yeri zamanı geldiğinde onlar bize sahada önderlik yaparak başarılara süreceklerdir. Ama şu an mevcut durumda Stefan Kuntz doğru bir karar. Çalışmalarımızda da kendini net belli ediyor. Eğitim programlarımızda olsun, dışarıdaki tecrübeleriyle fikir sunması ve en önemlisi olaya şeffaf yaklaşması. Bizim Türk futbolundan en büyük zaaflarından biri duygusal yaklaşmamız. Ben de bu süreçte inanılmaz bir çelişki içinde kaldım çünkü oynadığınız eski abileriniz, ya da tanıdığınız arkadaşlarınızı bazı şeyleri bazen doğru bildiğiniz şekilde aktaramıyorsunuz. Zaman kaybına neden oluyor. Bu da sizi eğitimde yavaşlatıyor. Çocukların yeteneğinden, kalitesinden fedakarlık yapmış oluyor. O nedenle burada kararlı bir şekilde inanarak ve en önemlisi sorgulayıp denetleyerek ilerlemek istiyoruz.
"FARK YARATABİLECEK KİTLEYE, KÜLTÜRE VE İNSANA SAHİBİZ"
Stefan Kuntz'un geleceğini bu maç belirlemeyecek. Bizim bu kısa vadeli dediğimiz süreçte evet dünya şampiyonasına katılmak istiyoruz ama bizim en önemli projelerimiz orta vadeli. Orta vadeli projemiz neydi? Bu eğitimde inanılmaz bir mesafe katetmek ve futbolcu seyircilerini bilgilendirmek ve 2024 Almanya Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Ve sırf katılmakla da değil, orada bu süreçteki önem verdiğimiz unsurlar kolektif halinde hareket etmek, farklı futbol anlayışıyla 4-4-2, ondan sonra belki oyun içinde 4-4-3'e, 3-5-2'ye geçmek gibi unsurları da saha içinde futbolcularımızla yansıtmak istiyoruz. Ne kadar kreatif olduğumuzu, ne kadar yetenekli olduğumuzu ve en önemlisi bunu geçmişlerde bilinçli bilinçsiz bir şekilde gösterdik. En önemlisi fark yaratabilecek kitleye, kültüre ve insana sahibiz. Bunu daha istikrarlı bir şekilde sürdürülebilecek hale getirmek gerekiyor.
Şampiyonluk yarışında çok fazla puan farkı yok. Birinci ile ikinci arasındaki puan farkı çok değil. Büyüklerin düşüşünden bahsediliyor ama arkadan gelen kulüpler de yükselişte.
"FUTBOLCULARIMIZ YETERİNCE ÇALIŞMIYOR"
İlk günden bu yana söylüyorum. Yeterince çalışmıyor futbolcularımız. Bunları birilerinin söylemesi lazım. İyi antrenman yapılmıyor, bu gençlerin zamanından daha fazla çalmamalıyız. Benim Almanya altyapım var ama ben Almanya'yı örnek almıyorum. Bilimden yanayım. İyi futbolun çalışma yöntemlerini öğrenmeye çalışıyorum.
"FATİH TERİM ÇOK BÜYÜK ŞEYLER BAŞARDI AMA AYRILIKLAR KADERDE VAR"
Fatih Hoca çok büyük şeyler başarmış biri. Şampiyonluklar, kupalar, UEFA Kupası... Türk oyuncularının dışarıya çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Ancak futbol performans oyunu, her dönem iyi performans göstermelisiniz. Teknik direktörlüğün kaderinde var ayrılıklar. Fatih Hoca da bunun bilincinde.
"FERDİ KADIOĞLU TÜRKÇESİNİ GELİŞTİRMELİ"
Biz herkesi takip ediyoruz. Burada geçmişinde Türklük olan kardeşlerimizi. Evet Ferdi'nin avantajı nedir? 4 yıldır Türkiye'de oynuyor, Türkiye'yi artık biliyor. Biz kendisiyle de görüşmelerimizde Türkçesini de geliştirmesi gerektiğini... Dediğimiz gibi A Milli Takım oyuncusu sadece saha içi değil saha dışı sorumlulukları da var. O sorumlulukları en iyi şekilde yansıtması ve en azından o niyeti göstermesi gerektiğine inanıyoruz çünkü baktığınızda 84-85 milyon insanımız bu takımı destekliyor. Tabii ki beklenti de oluşuyor. Onun hakkını vermemiz gerektiğine inanıyorum. Ferdi bize değer katacaktır ama Ferdi de diğer arkadaşlarımız gibi performansını göstermek zorunda, başarılı olmak zorunda ve gelişime açık olmak zorunda. Her zaman oynayan futbolcu hazır futbolcu kesinlikle bir artıdır. Ama baktığınızda özellikle Avrupa'da Hakan oynuyor, Çağlar oynuyor, Burak oynuyor, Zeki oynuyor... Baktığınızda çoğu oynuyor. Oynamayan genç kardeşlerimiz var. Ama burada çok fazla maç trafiği olduğu için çok fazla kayıp olduğunu düşünmüyorum