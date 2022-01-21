Trabzonspor’da dikkat çeken istatistik! Anthony Nwakaeme olmadan yüzde 36...

HÜCUM GÜCÜ ÇOK ETKİLENİYOR

Nwakaeme'siz toplam 22 maça çıkan Trabzonspor bunların sadece 8'ini kazanırken, galibiyet oranı yüzde 36'da kaldı. Yıldız futbolcu olmadan 27 gol atabilen Fırtına, 1.2 gol ortalaması ile 1.6 puan tutturabildi.

Tecrübeli futbolcunun oynadığı maçlarda ise Trabzonspor sonuca kolay gidiyor. Nwakaeme ile 106 müsabakada 61 defa yüzü gülen Karadeniz ekibi yüzde 57.5 kazanma oranı tutturdu.