Ünlü komedyen Ata Demirer’den Galatasaray yönetimine tepki! İşte o paylaşım...

Süper Lig'de 22. hafta geride kaldı. Fatih Terim'den sonra teknik direktörlük koltuğuna gelen İspanyol teknik adam Domenec Torrent, Galatasaray ile çıktığı iki maçı da kaybetti. Maçın ardından konuşan Torrent, takımın eksiklerini dile getirerek zayıf yönleri kapatmak için çalışacaklarını ifade etti.
"YÖNETİM İSTİFA" VE "İMPARATOR FATİH TERİM" SESLERİ
Galatasaray, evinde Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve ligde üst üste 3. yenilgisini aldı. Maçın ardından öfkeli taraftarlar Burak Elmas yönetimini istifaya çağırarak "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptı.
ATA DEMİRER'DEN YÖNETİME TEPKİ
Kasımpaşa karşısında alınan yenilgiden sonra ünlü komedyen Ata Demirer Galatasaray yönetimine tepkisini gösteren bir paylaşım yaptı. Ata Demirer Twitter hesabından "Noldu değdi mi Fatih hocayı göndermeye? Bir Gomis bir Fernando bulacaktınız o kadar… Herkesin kalbini kırdınız" mesajını paylaşarak Galatasaray yönetimine tepkisini gösterdi.
ARDA TURAN: "UTANMALIYIZ"
UEFA Avrupa Ligi maçına kadar takım olarak toparlanmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Arda Turan, "İşimiz çok zor. Zor durumdayız. UEFA Avrupa Ligi maçına kadar bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligde şampiyonluğu kaybettik. UEFA'ya kadar bir an önce toparlanıp, eski gücümüze dönüp kendimize onu motivasyon almalıyız. Büyük takım oyuncularının 20-25 puan gerideyken motive olması çok zor. Arkadaşlarımı anlamaya çalışıyorum ama bulunduğumuz bu durum bize hiç yakışmıyor. Utanmalıyız. Kendi adıma utanıyorum."
"SAKATLIK BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
"Sakatlık beni çok etkiledi. Beş ay boyunca bir şey yapamadım. Elimden geldiği kadar onlara yardımcı oluyorum ama kendi adıma çok utanıyorum. Belki de futbol kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum. Toparlanmak zorundayız. Bu duruma biz getirdik. Kaçacak değiliz. Takım arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Korkmadan, cesaretle çıkıp mücadele etmeliyiz. Galatasaray forması çok değerli. Önce bulunduğumuz bu durumdan utanmalıyız. Sonra daha çok çalışmalıyız." diye konuştu.
"Galatasaray'ın iyi bir geleceği olduğunu düşünüyorum"
Domenec Torrent, Galatasaray'ın önce alt sıralardan çıkması gerektiğini ve takımının iyi bir geleceği olduğuna inandığını söyledi.
Sadece 4-2 kaybettikleri Atakaş Hatayspor maçında bir bölümü beğendiğini aktaran Torrent, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milli takım arası olacak. Nasıl baskı yapmaları, durdurmaları ve karşı hücuma geçmeleri gibi şeyleri çalışıyoruz. Sadece Hatayspor maçının 20-25 dakikasını beğendim. Belli zaman geçtikten sonra konsantrasyonumuzu kaybediyoruz. Bugün ilk yarı çok kötüydü. İki defansif orta sahamız da topla buluştuğu zaman geri dönmek zorunda kalıyordu. İkinci yarıda özellikle ilk 20 dakikada daha iyiydik ama yeterli değildi. Geliştirmemiz lazım, gelişeceğiz ve gelişmek zorundayız. Bir bahane olarak veya kendimi kurtarmak amacıyla söylemiyorum. Bu bir gerçeklik ve hakikaten az zamanımız vardı. İlk antrenmana geçen hafta çarşamba günü çıktık. Bu süreçte 2 maç yaptık ve 2 gün sonra çok büyük bir maçımız daha var. Önemli forvetlerimiz şu anda takımda değil. Genç oyuncular genelde işler yolunda gittiği zaman daha çok daha iyi oynar ve gözükür. Galatasaray'ın kaliteli olduğuna inanıyorum ve iyi bir geleceği olduğunu düşünüyorum ama öncelikle alt sıralardan kaçmamız lazım. Bir sonraki maçtan başka bir şeye odaklanmamalıyız."