Ünlü komedyen Ata Demirer’den Galatasaray yönetimine tepki! İşte o paylaşım...

ARDA TURAN: "UTANMALIYIZ"

UEFA Avrupa Ligi maçına kadar takım olarak toparlanmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Arda Turan, "İşimiz çok zor. Zor durumdayız. UEFA Avrupa Ligi maçına kadar bu durumdan çıkmak zorundayız. Ligde şampiyonluğu kaybettik. UEFA'ya kadar bir an önce toparlanıp, eski gücümüze dönüp kendimize onu motivasyon almalıyız. Büyük takım oyuncularının 20-25 puan gerideyken motive olması çok zor. Arkadaşlarımı anlamaya çalışıyorum ama bulunduğumuz bu durum bize hiç yakışmıyor. Utanmalıyız. Kendi adıma utanıyorum."

"SAKATLIK BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

"Sakatlık beni çok etkiledi. Beş ay boyunca bir şey yapamadım. Elimden geldiği kadar onlara yardımcı oluyorum ama kendi adıma çok utanıyorum. Belki de futbol kariyerimin en kötü günlerini yaşıyorum. Toparlanmak zorundayız. Bu duruma biz getirdik. Kaçacak değiliz. Takım arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Korkmadan, cesaretle çıkıp mücadele etmeliyiz. Galatasaray forması çok değerli. Önce bulunduğumuz bu durumdan utanmalıyız. Sonra daha çok çalışmalıyız." diye konuştu.