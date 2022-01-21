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Giriş Tarihi: 21.1.2022 07:37 Son Güncelleme: 21.1.2022 07:39

Yalçın Koşuvak Okan Kocuk'u anlattı! "Şartlar böyle olunca kıymete bindi..."

UĞUR ÇEM
Yalçın Koşuvak Okan Kocuk’u anlattı! Şartlar böyle olunca kıymete bindi...

Galatasaray'dan sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk, gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiriyor. Sarı-kırmızılı takımın yaşadığı kaleci sorunu nedeniyle de Okan Kocuk'un yaz transfer döneminde Karadeniz ekibine kiralanması yeni bir tartışmayı başlattı. Okan Kocuk'un performansını eski hocası Yalçık Koşukavak SABAH SPOR'a değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı.

Trabzon maçında Bakasetas'ın tekrarlanan penaltı atışlarının ikisini de kurtaran Giresunspor'un başarılı kalecisini eski hocası Yalçın Koşukavak, SABAH SPOR'a anlattı. Yalçın Koşukavak, İstanbulspor'dan talebesi olan Okan Kocuk'un başarısının tesadüf olmadığını söyledi.

İşte deneyimli hocanın 26 yaşındaki eldivenle ilgili açıklamaları...

"Ben Okan'ı 2017 senesinde Bursaspor'dan İstanbulspor'a kiralık olarak aldım. Bir sezon önce de Bandırmaspor'un küme düştüğü kadrodaydı.

İstanbulspor'a bonservisiyle alabilirdik ama o günkü şartlarda takımım sıcak bakmadı. Benimle beraber Okan, daha çok modern futbolun kalecisi oldu. Yani geriden oyun kurmalarda onu iyi bir pasör olarak kullandım. Okan bu gelişime çok açıktı.

AYAK TEKNİĞİ ÇOK İYİ
"Trabzonspor maçından sonra kendisiyle konuşup tebrik ettim. Performansını bu kadar yukarı çektiği için gurur duyuyorum. TFF 1. Lig'den A Milli Takım'a gitti. Benden sonra Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer oldu.

Okan'ın bir başka özelliği de ayak tekniği açısından iyi olması. İki penaltı kurtarması takdire şayan. Biz bu konuda kendisiyle çok çalıştık. Okan, emeklerinin meyvelerini topluyor."

'G.SARAY GÖNDERDİ' DEMEK YANLIŞ OLUR
Yalçık Koşukavak, Okan'ın G.Saray'dan kiralık gönderilmesiyle ilgili ise şunları söyledi: "Kiralık ayrıldığı dönemde Galatasaray'da toplam 4 kaleci vardı. Oynadıkça mutlu olan bir kaleci.

Galatasaray bence kendi inisiyatifini kullanmadı. Okan'ın 'Ben oynamak istiyorum. Galatasaray'a daha güçlü bir şekilde dönerim' diyerek ayrıldığı kanaatindeyim.

'Galatasaray gönderdi' demek yanlış olur. Aslında şartlar böyle olunca Okan Kocuk kıymetli oldu. Şartlar böyle gelişmeseydi Okan belki de Galatasaray'da sadece idmana çıkıyordu."

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Yalçın Koşuvak Okan Kocuk'u anlattı! "Şartlar böyle olunca kıymete bindi..."
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