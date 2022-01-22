Önder Karaveli'den beraberlik yorumu! "2 puan kaybederek geriye dönüyoruz"

İkinci golü bulamamak bizde zaten birçok maçta yaşadığımız problem, ikinci golü bulamamak, 1-0'dan sonra ikinci golü bulamamak oyunun böyle bitmesine sebep oldu diye düşünüyorum. İkinci golü bulamadığınız sürece rakibin bazı atakları sizin kalenizde tehlikeli durumlara ulaşabiliyor. Bir penaltı pozisyonunda bir penaltı golü ile rakibimizden golü yedik. 1-1'den sonra da oyuncularımız bence reaksiyon gösterdiler. Zaman zaman kontrolsüz gidişler olsa da rakip kalede pozisyonlar bulduk. Onda da direkten dönen toplar vardı, iyi olmayan vuruşlar vardı, yeteri kadar iyi olmayan vuruşlar vardı. Sonuç olarak da deplasmanda kazanmaya bizi umut ettiren, hayal ettiren ve gerçekliğini gösteren bir oyundan, kazanıp geriye dönmemiz gereken bir oyundan 1-1 beraberlikle, bana göre de 2 puan kaybederek geriye dönüyoruz."