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Giriş Tarihi: 22.1.2022 17:20 Son Güncelleme: 22.1.2022 17:20

Önder Karaveli'den beraberlik yorumu! "2 puan kaybederek geriye dönüyoruz"

AA
Önder Karaveli’den beraberlik yorumu! 2 puan kaybederek geriye dönüyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Süper Lig'in 23. haftasındaki 1-1 berabere kaldıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması ile ilgili, "Deplasmanda kazanmaya bizi umut ettiren, hayal ettiren ve gerçekliğini gösteren bir oyundan, kazanıp geriye dönmemiz gereken bir oyundan 1-1 beraberlikle, bana göre de 2 puan kaybederek geriye dönüyoruz." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin bugün kontrollü bir oyun sergileyeceğini ve direkt hücumda da kalelerinde pozisyonlar arayacağını öngördüklerini, hazırlıklarını da buna göre yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Oyuncularımızdan rakibimizin kapalı savunmasına rağmen çok fazla sayıda gol pozisyonu ve gol öncesi pozisyonu bulduk. Çok daha fazla sayıda gol pozisyonuna göre çok daha fazla sayıda gol öncesi pozisyon bulduk ama orada da kontrol hataları, vuruş hataları ve karar hatalarından dolayı maçın ilk yarısını rakibin kalesine gol atamadan 0-0 ile içeriye girmemize neden oldu. İkinci yarı özellikle ön bölgedeki oyuncularımızdan biraz daha fazlaca hareketlilik istedik, rakip savunmanın dengesini bozacak, onların yerlerinin değişmesini sağlayacak, daha fazla hareketlilik istedik. Oyuncularımız da buna cevap verdiler.

İkinci golü bulamamak bizde zaten birçok maçta yaşadığımız problem, ikinci golü bulamamak, 1-0'dan sonra ikinci golü bulamamak oyunun böyle bitmesine sebep oldu diye düşünüyorum. İkinci golü bulamadığınız sürece rakibin bazı atakları sizin kalenizde tehlikeli durumlara ulaşabiliyor. Bir penaltı pozisyonunda bir penaltı golü ile rakibimizden golü yedik. 1-1'den sonra da oyuncularımız bence reaksiyon gösterdiler. Zaman zaman kontrolsüz gidişler olsa da rakip kalede pozisyonlar bulduk. Onda da direkten dönen toplar vardı, iyi olmayan vuruşlar vardı, yeteri kadar iyi olmayan vuruşlar vardı. Sonuç olarak da deplasmanda kazanmaya bizi umut ettiren, hayal ettiren ve gerçekliğini gösteren bir oyundan, kazanıp geriye dönmemiz gereken bir oyundan 1-1 beraberlikle, bana göre de 2 puan kaybederek geriye dönüyoruz."

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Önder Karaveli'den beraberlik yorumu! "2 puan kaybederek geriye dönüyoruz"
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