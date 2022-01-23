Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay evinde Konyaspor'u ağırlıyor
Giriş Tarihi: 23.1.2022 15:32 Son Güncelleme: 23.1.2022 16:02

Altay evinde Konyaspor'u ağırlıyor

Altay evinde Konyaspor’u ağırlıyor

Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor'u takibini sürdüren Konyaspor deplasmanda Altay ile karşılaşıyor. Son 6 maçında 5 galibiyet alan Konyaspor üstün formunu sürdürmek istiyor. 15 maçtır kazanamayan Altay ise kötü gidişe son vermek amacında... Maç öncesi Konyaspor ligde 42 puanla 2, Altay ise 18 puanla 19. sırada bulunuyor. Altay-Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor'u takibini sürdüren Konyaspor deplasmanda Altay ile karşılaşıyor. Son 6 maçında 5 galibiyet alan Konyaspor üstün formunu sürdürmek istiyor. 15 maçtır kazanamayan Altay ise kötü gidişe son vermek amacında...

Maç öncesi Konyaspor ligde 42 puanla 2, Altay ise 18 puanla 19. sırada bulunuyor. Altay-Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

ALTAY - KONYASPOR

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

ALTAY - KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Altay: Lis, Tolga, Björkander, Murat, Naderi, Zeki, Ceyhun, Kappel, Pinares, Rodriguez, Rayyan

Konyaspor: Sehic, Barış, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Michalak, Bytyqi, Ahmed Hassan

EN ÇOK OKUNANLAR

Köyde çifte cinayet skandalı! Yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı
İstanbul'da feci otobüs kazası: 3 ölü 18 yaralı! Kurtulan isim dehşet anlarını anlattı
İsviçre'de çocuk istismarının gerçek yüzü! 'Heidi'nin ayakları neden çıplaktı?'
SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu! İstanbul’da da hissedildi
Bilecik'teki rüşvet skandalında yeni detaylar! Berberden bile rüşvet istemişler
Sedef Kabaş'a destek veren Akşener ve Kılıçdaroğlu'na peş peşe tepkiler: Edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler
Son dakika: Türkiye kara teslim: İstanbul dahil birçok ile ulaşım kapandı! İşte kapanan yollar
Sinan Akçıl: Hain darbe girişiminin ertesi günü birine evlenme teklifi ettim...
SON DAKİKA | İkinci el araçlar için devrim gibi sistem geliyor! Tarih verildi: Bir SMS yetecek
Böyle şebeke görülmedi! Ankara merkezli "Dedeler" operasyonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay evinde Konyaspor'u ağırlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA