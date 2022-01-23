Altay evinde Konyaspor’u ağırlıyor

Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor'u takibini sürdüren Konyaspor deplasmanda Altay ile karşılaşıyor. Son 6 maçında 5 galibiyet alan Konyaspor üstün formunu sürdürmek istiyor. 15 maçtır kazanamayan Altay ise kötü gidişe son vermek amacında...
Maç öncesi Konyaspor ligde 42 puanla 2, Altay ise 18 puanla 19. sırada bulunuyor. Altay-Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
ALTAY - KONYASPOR
ALTAY - KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ
Altay: Lis, Tolga, Björkander, Murat, Naderi, Zeki, Ceyhun, Kappel, Pinares, Rodriguez, Rayyan
Konyaspor: Sehic, Barış, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Michalak, Bytyqi, Ahmed Hassan