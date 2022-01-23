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Giriş Tarihi: 23.1.2022 23:11 Son Güncelleme: 23.1.2022 23:11

Eyüpspor-Bursaspor maçı hava şartları nedeniyle ertelendi!

AA
Eyüpspor-Bursaspor maçı hava şartları nedeniyle ertelendi!

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşma, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Eyüp Stadı'nda yoğun kar yağışı altında başlayan mücadelenin 12. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, saha çizgilerinin net görülmemesi nedeniyle oyunu durdurdu.

Tonusluoğlu, iki takımın teknik direktörü ve kalecileriyle konuştuktan sonra yoğun kar yağışının da devam etmesi sebebiyle soyunma odasına gitme kararı aldı. Soyunma odasında yapılan görüşmelerin ardından müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğünün bulunduğu müsabakanın ne zaman oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.

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Eyüpspor-Bursaspor maçı hava şartları nedeniyle ertelendi!
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