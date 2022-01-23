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Giriş Tarihi: 23.1.2022 15:50 Son Güncelleme: 23.1.2022 16:02

Giresunspor evinde Alanyaspor'u konuk ediyor

Giresunspor evinde Alanyaspor’u konuk ediyor

Süper Lig'in 23. haftasında Giresunspor-Alanyaspor mücadelesi oynanıyor. Ligde son 2 maçını da kazanan Alanyaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son 2 maçta 1 puan alabillen Giresun'un hedefi de galibiyet... Maç öncesi Alanyaspor 35 puanla 7, Giresunspor ise 26 puanla 16. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 23. haftasında Giresunspor-Alanyaspor mücadelesi oynanıyor. Ligde son 2 maçını da kazanan Alanyaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Son 2 maçta 1 puan alabillen Giresun'un hedefi de galibiyet... Maç öncesi Alanyaspor 35 puanla 7, Giresunspor ise 26 puanla 16. sırada yer alıyor.

GİRESUNSPOR - ALANYASPOR

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GİRESUNSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LERİ

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Behich, Zeki, Flavio, Suleymanov, Diabate, Balde, Umut

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan, Fatih, Borja, Novais, Efecan, Emre, Efkan, Davidson, Eduardo

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Giresunspor evinde Alanyaspor'u konuk ediyor
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