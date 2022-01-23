Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Novak şoku!
Giriş Tarihi: 23.1.2022 12:58 Son Güncelleme: 23.1.2022 13:14

Son dakika: Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Novak şoku!

Son dakika: Fenerbahçe’de Serdar Aziz ve Novak şoku!

Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Dün oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Serdar Aziz’in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak’ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de iki sakatlık şoku yaşanıyor... Fenerbahçe, dün oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptandığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz 10 gün, Filip Novak ise yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek. (A Spor)

Fenerbahçe'nin açıklaması: Dün akşam D.G. Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Köyde çifte cinayet skandalı! Yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı
Son dakika: Kuzey Çevre Otoyolu'nda otobüs kazası: 3 ölü 18 yaralı
SON DAKİKA: AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem oldu! İstanbul’da da hissedildi
İsviçre'de çocuk istismarının gerçek yüzü! 'Heidi'nin ayakları neden çıplaktı?'
Bilecik'teki rüşvet skandalında yeni detaylar! Berberden bile rüşvet istemişler
Sedef Kabaş'a destek veren Akşener ve Kılıçdaroğlu'na peş peşe tepkiler: Edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler
Böyle şebeke görülmedi! Ankara merkezli "Dedeler" operasyonu
Türkiye dünyadan daha güçlü toparlanacak
Son dakika: Balıkesir’de 4,7’lik deprem İstanbul’da da hissedildi! Uzmandan ilk açıklama: Bir süre sokakta kalın
SON DAKİKA | İkinci el araçlar için devrim gibi sistem geliyor! Tarih verildi: Bir SMS yetecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Novak şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA