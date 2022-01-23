Son dakika: Fenerbahçe’de Serdar Aziz ve Novak şoku!

Fenerbahçe'de iki sakatlık şoku yaşanıyor... Fenerbahçe, dün oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptandığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz 10 gün, Filip Novak ise yaklaşık 1 ay forma giyemeyecek. (A Spor)
Fenerbahçe'nin açıklaması: Dün akşam D.G. Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak'ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yırtık saptanmıştır.