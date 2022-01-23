Son dakika: Kritik derbide Aslan’ın konuğu Fırtına! Galatasaray - Trabzonspor maçında 11’ler belli oldu

NWAKAEME TAKIMA DÖNDÜ!

Trabzonspor'da hasta olduğu için Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor maçlarında forma giyemeyen Nwakaeme'nin 2 maç aradan sonra takıma döndü.

TRABZONSPOR'UN BU SEZON BÜYÜK MAÇLARDA YENİLGİSİ YOK!

Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un üç büyük takımı karşısında mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'la 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı.