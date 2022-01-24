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Giriş Tarihi: 24.1.2022 19:53 Son Güncelleme: 24.1.2022 19:57

Bayern Munih'te Robert Lewandowski belirsizliği! Kulüp başkanı açıkladı...

Bayern Munih’te Robert Lewandowski belirsizliği! Kulüp başkanı açıkladı...

Son yıllarda Avrupa futbolunun bir numaralı golcüsü olarak görülen Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, son olarak FIFA tarafından yılın oyuncusu ödülünü kazanmıştı. Bayern Munih'te forma giyen golcü oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Henüz sözleşmesini uzatmayan Lewandowski için kulüp başkanı Herbert Hainer, açıklama yaptı.

Dünya futbolunun en büyük kulüplerinden birisi olan Bayern Munih'te forma giyen Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin sözleşmesine dair belirsizlik sürüyor.

2023 yılında sona erecek olan mevcut sözleşmesini henüz uzatmayan Lewandowski, geçtiğimiz günlerde FIFA tarafından üst üste iki kez yılın oyuncusu ödülünü almıştı.

Sezon sonunda Bayern'den ayrılacağı söylentileri de dolaşan dünya yıldızını Real Madrid'in istediği dış basında yer almıştı.

Alman basınında geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde, Bayern Münih'in maaşından indirime gitmesi şartıyla Lewandowski'yle yeni sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sportif direktörümüz oyuncularla sürekli iletişim halinde. Lewandowski'nin durumuyla ilgili önümüzde yeteri kadar zaman var ve sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor. Eğer kariyerini bizimle bitirirse gerçekten mutlu olurum." ifadelerini kullandı.

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Bayern Munih'te Robert Lewandowski belirsizliği! Kulüp başkanı açıkladı...
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