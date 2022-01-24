Bayern Munih’te Robert Lewandowski belirsizliği! Kulüp başkanı açıkladı...

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sportif direktörümüz oyuncularla sürekli iletişim halinde. Lewandowski'nin durumuyla ilgili önümüzde yeteri kadar zaman var ve sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor. Eğer kariyerini bizimle bitirirse gerçekten mutlu olurum." ifadelerini kullandı.