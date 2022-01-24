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Giriş Tarihi: 24.1.2022 11:07

Lider Trabzonspor İstanbul takımlarına boyun eğmiyor!

AA
Lider Trabzonspor İstanbul takımlarına boyun eğmiyor!

Süper Lig'de Trabzonspor, dün Galatasaray'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen Bakasetas ve Visca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti ve zor bir engeli daha geçti. Dünkü maçtan sonra Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı oynadığı hiçbir maçı kaybetmemiş oldu. Trabzonspor bu sezon sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı. Galatasaray ile oynanan ilk maç 2-2 sona ermişti. İşte o dikkat çeken istatistik...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren Trabzonspor, İstanbul takımlarına mağlup olmadı. Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

BÜYÜK MAÇLAR

Trabzonspor, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor, büyük maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bordo-mavili takım, İstanbul'un diğer takımları karşısında ise Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü İstanbul'da 2-0 mağlup ederken sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

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Lider Trabzonspor İstanbul takımlarına boyun eğmiyor!
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