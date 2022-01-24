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Giriş Tarihi: 24.1.2022 13:14 Son Güncelleme: 24.1.2022 13:14

Trabzon yerel basınında şampiyonluk manşetleri!

AA
Trabzon yerel basınında şampiyonluk manşetleri!

Lider Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından yerel basında şampiyonluk manşetleri atıldı.

Lider Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından, Trabzon'da yayımlanan yerel gazetelerde şampiyonluk söylemleri daha da arttı.

Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirtti.

Karadeniz'den Günebakış Gazetesi "Şampiyonluk geliyor", Karadeniz Gazetesi "Selam durun şampiyona", Kuzey Ekspres Gazetesi "Şampiyon geri döndü", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Şampiyonluğa Koşmak Ne Saray", Taka Gazetesi de "Cim-Bom Boom" başlıklarını attı.

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Trabzon yerel basınında şampiyonluk manşetleri!
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