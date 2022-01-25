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Giriş Tarihi: 25.1.2022 17:07 Son Güncelleme: 25.1.2022 17:08

Giresunspor'un transfer yasağı kalktı!

AA
Giresunspor’un transfer yasağı kalktı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan yıllardan bazı oyuncuların alacaklarından ötürü kulübün transfer yasağının bulunduğunu belirtti.

Başkan Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunun yoğun çabaları sonucu söz konusu 8 milyon lira civarındaki borcun ödendiğini vurgulayan Önal, ara transfer döneminde önlerinde bir engelin kalmadığını kaydetti.

Biri santrfor olmak üzere iki oyuncu ile temas halinde olduklarını dile getiren Önal, bu isimlerle en kısa zamanda sözleşme imzalamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Giresunspor'un transfer yasağı kalktı!
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