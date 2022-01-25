İlhan Palut: Sessiz ve derinden gidecek halimiz yok

Süper Lig'de bir maç eksiği ile lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde olan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligdeki durumu SABAH Spor'a değerlendirdi.

İlhan Palut, "Ertelenen Başakşehir maçı da çok zor geçecektir ama biz önce Giresunspor'u düşünüyoruz. Artık sessiz ve derinden gidecek halimiz yok. Sıralamadaki yerimiz belli. Maç maç bakacağız, galibiyetler bizi nereye götürürse artık. Ligi de en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

"ALT LİGLERDEN OYUNCULAR ALACAĞIZ"

Transfer çalışmalarını da değerlendiren Palut, "Kulüpler kritik yabancı kuralından dolayı oynatmasa da Türk futbolcuları bırakmıyor. Dolayısıyla istediğimiz hamleleri yapamadık. Ancak işimiz sadece hazır kadroları yönetmek değil, takım içindeki oyuncuları da geliştirmek. Gelişim sinyali veren alt liglerden oyuncularla da bu açığımızı kapatmanın yollarına bakacağız" diye konuştu.